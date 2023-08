Vuelta: ploegentijdrit ontsierd door regen, duisternis en valpartijen

Team DSM-Firmenich heeft zaterdag op de openingsavond verrassend de ploegentijdrit gewonnen in de Ronde van Spanje. De koers werd ontsierd door hevige regenval, veel valpartijen, en vroeg ingevallen duisternis voor de laatst gestarte ploegen, waaronder Soudal Quick-Step dat uiteindelijk vierde werd.

De Nederlandse formatie DSM-Firmenich werkte de 14,8 kilometer met start en aankomst in de Catalaanse hoofdplaats Barcelona af in 17:30 en was daarmee minder dan een seconde sneller dan het Spaanse Movistar. DSM-Firmenich had als vroeg gestarte ploeg het geluk dat het nog klaarlicht was tijdens hun rit, en er nog maar een beperkte hoeveelheid neerslag was gevallen. In de gietende regen en bij vrijwel volledige duisternis finishten Soudal Quick-Step en en een titelverdediger Remco Evenepoel, die zijn woede over het gebrek aan verlichting en over de onveilige omstandigheden niet onder stoelen of banken stopte, op de vierde plaats, op zes seconden van de winnaars. ‘Je kon helemaal niets zien. Belachelijk!’, raasde hij, ‘Levensgevaarlijk’. Zijn ploegmaats moesten hem mee helpen kalmeren. Met de uitslag nam ‘The Wolfpack’ wel meteen een bonus van 26 seconden op het Nederlandse Jumbo-Visma, met de kandidaat-winnaars Jonas Vingegaard en Primoz Roglic in de rangen. Vingegaard reed lek, waardoor hij van fiets moest wisselen en de rest van de ploeg wachtte. Jumbo-Visma werd uiteindelijk elfde op 32 seconden.

Verschillende andere ploegen werden getroffen door valpartijen. Laurens De Plus (Ineos Grenadiers) was de eerste uitvaller in deze Vuelta door een zware crash. Bij het Belgische Alpecin-Deceuninck ging er net als bij Jayco-AlUla en Arkéa-Samsic meer dan één renner tegen het kletsnatte asfalt. Zondag staat de eerste rit in lijn op het programma, over 182 kilometer met start in de badplaats Mataro en aankomst alweer in Barcelona. Daar wacht kort voor de finish nog de bijna één kilometer lange beklimming van Montjuïc, waar op de top bonificatieseconden te rapen zijn. De eerste rode trui in deze Vuelta hangt zondag om de schouders van de Italiaan Lorenzo Milesi, die bij het winnende DSM als eerste over de meet reed.