De heilige graal: nog nooit won een wielerteam in één seizoen de drie grote rondes

Jonas Creteur gaat op zoek naar een markant cijfer van de sportweek.

De heilige graal, het is niet alleen een reliek waarop Indiana Jones in The Last Crusade joeg, ook in de sport is het een begrip – meestal voor een combinatie van overwinningen op grote kampioenschappen en toernooien.

Ook in het wielrennen bestaat er zo’n heilige graal, waar zelfs de beste ploegen vruchteloos naar hebben gestreefd. Te weten, in hetzelfde seizoen de drie grote rondes winnen: de Giro d’Italia, de Tour de France en de Vuelta a España. Nooit gelukt, noch met verschillende renners, noch met één coureur.

Zélfs Eddy Merckx kon die serie in één seizoen nooit neerzetten, dus ook niet voor zijn team. De reden is eenvoudig: de Kannibaal heeft de Vuelta maar één keer gereden, in 1973. Daar koppelde hij, als lid van het Italiaanse Molteni-team, nog de Giro aan, maar de Tour liet Merckx dat jaar schieten. De Vuelta vond toen namelijk plaats in het voorjaar (van 26 april tot 13 mei). En op 18 mei begon de Giro al. Op 30 juni ook nog eens in de Tour starten, was zelfs voor Merckx onmogelijk. Wel realiseerde hij toen voor Molteni een unieke reeks van vier eindzeges op een rij in een grote ronde, weliswaar in twee jaar: de Giro en de Tour in 1972, de Vuelta en de Giro in 1973.

Alleen Team Sky heeft daarna een vergelijkbare serie neergezet, weliswaar met twéé renners: Chris Froome won in 2017 de Tour en de Vuelta (die sinds 1995 in augustus/september wordt gereden) en in 2018 de Giro, waarop Geraint Thomas dat jaar de gele trui in de Tour veroverde. In de Vuelta kwam Team Sky niet verder dan een vijftiende plaats, met David de la Cruz. De heilige graal bleef onbereikbaar.

Dit jaar komt hij in het vizier van Jumbo-Visma, de beste rondeploeg sinds 2019. Met Primoz Roglic won het Nederlandse team de Giro en met Jonas Vingegaard de Tour. En met een van beiden wil Jumbo-Visma daar ook de Vuelta aan toevoegen. De ploegleiding smeedde het plan al afgelopen winter. Het past allemaal in de ambitie om ‘een iconisch sportteam’ te worden, zoals de Chicago Bulls van Michael Jordan, of de All Blacks, de befaamde Nieuw-Zeelandse nationale rugbyploeg. Richard Plugge en Merijn Zeeman, de ceo en sportief directeur van Jumbo-Visma, gingen zelfs met de Nieuw-Zeelanders praten om hun werkwijze te doorgronden. Of het Nederlandse team met zijn eigen ‘Samen Winnen’-filosofie de heilige graal zal bemachtigen, weten we op 17 september. Aan Remco Evenepoel om die zoektocht tijdens de Vuelta te verstoren.