Remco Evenepoel wint voor tweede maal op rij Luik-Bastenaken-Luik

Wereldkampioen Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) heeft zondag voor de tweede maal op rij Luik-Bastenaken-Luik (Bel/WorldTour) op zijn naam geschreven.

In de 109e editie van de laatste voorjaarsklassieker van het seizoen plaatste de regerende wereldkampioen – net als vorig jaar – zijn versnelling op La Redoute, waarna in de afdaling enkel nog Tom Pidcock terug kon aansluiten.

Enkele kilometers verderop, op een uitloper van de befaamde Waalse helling, moest Pidcock definitief lossen en startte onze landgenoot aan zijn solo van zowat 30 kilometer richting Luik.

Uiteindelijk finishte hij met een voorsprong van iets meer dan een minuut op Pidcock en tankte hij vertrouwen voor de Giro, waar hij volgende maand voor eindwinst gaat. Voor Evenepoel was het de eerste zege in zijn regenboogtrui. Eerder won hij al wel de ploegentijdrit en de eindzege in de UAE Tour, en twee ritten in de Ronde van Catalonië.

De aangekondigde tweestrijd tussen Tadej Pogacar, de man van het voorjaar met zeges in de Ruta del Sol, Jaen, Parijs-Nice, Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race en Waalse Pijl, kwam er niet. De 24-jarige Sloveen van UAE Team Emirates moest na een valpartij de strijd staken, na zowat 85 kilometer koers.

Pogacar greep zo naast de Ardense treble, met daarin eindwinst in de Amstel, Waalse Pijl en Luik. Slechts twee renners slaagden daarin: de betreurde Davide Rebellin in 2004 en Philippe Gilbert in 2011. In 2021 zette Pogacar zijn naam al eens op de erelijst van La Doyenne. Vorig jaar stond hij niet aan de start vanwege het overlijden van zijn schoonmoeder.