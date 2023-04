Topfavoriet Pogacar moet na valpartij opgeven in Luik-Bastenaken-Luik

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) heeft zondag na een valpartij moeten opgeven tijdens Luik-Bastenaken-Luik (WorldTour). Hij liep daarbij een polsblessure op.

Hij raakte zondag betrokken bij een valpartij na zo’n 85 km wedstrijd. Ook de Deen Mikkel Honoré (EF Education-EasyPost) ging in hetzelfde incident tegen de grond en moest de handdoek gooien. Pogacar stapte na zijn opgave in de ploegwagen.

Achteraf bleek dat Pogacar bij zijn val een polsblessure heeft opgelopen. Na een onderzoek in het ziekenhuis werden breuken vastgesteld aan de handwortelbeentjes in zijn linkerpols, meldt zijn ploeg UAE Team Emirates bij monde van teamdokter Adrian Rotunno. Pogacar zal zondagnamiddag nog een chirurgische ingreep ondergaan bij een gespecialiseerde handchirurg in Genk.

De 24-jarige Sloveen was samen met wereldkampioen Remco Evenepoel (Soudal – Quick Step) de topfavoriet. Hij won deze maand achtereenvolgens de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl. In 2021 won Pogacar Luik-Bastenaken-Luik al eens.