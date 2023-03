Milaan-Sanremo: Mathieu van der Poel rijdt solo naar de zege, Wout van Aert eindigt als derde

Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) heeft de 114se editie van Milaan-Sanremo (WorldTour) op zijn naam geschreven. De 28-jarige Nederlander finishte solo na 294 km tussen de nieuwe startplaats in Abbiategrasso en Sanremo. De Italiaan Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) sprintte naar de tweede plaats, voor Wout van Aert (Jumbo-Visma) en de Sloveen Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).

Topfavoriet Pogacar viel al meteen na de start, maar kon zonder veel averij verder. De race bleef traditiegetrouw lang gesloten. Op de Cipressa bleven alle toppers samen, maar op de Poggio gooide Tim Wellens (UAE Team Emirates), in opdracht van Pogacar, de knuppel in het hoenderhok. Een elitegroepje kon zich afscheiden en in het zicht van de top versnelde Van der Poel nog eens. De Nederlander gooide zich als een steen naar beneden in de afdaling en bleef vooruit op de Via Roma.

Van der Poel volgt op de erelijst van het eerste Monument van het jaar de Sloveen Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) op, die dit jaar achtste werd. Hij is de eerste Nederlander die La Primavera wint sinds Hennie Kuiper in 1985.