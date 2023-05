Hoe een mysterieuze gravin eigenares werd van de Giro d’Italia

Geen enkele grote wielerkoers heeft zo’n geheimzinige eigenaar als de Giro d’Italia: gravin Alberta Bonacossa.

Wielerfans zullen ongetwijfeld weten dat de Tour de France georganiseerd wordt door ASO. En misschien ook dat ASO staat voor Amaury Sport Organisation. De mediagroep daarboven is eigendom van Marie-Odile Amaury (82), weduwe van oprichter Philippe Amaury.

Ook de organisator van die tweede grote ronde, de Giro d’Italia, klinkt misschien bekend in de oren: RCS Sport, dat onder de paraplu van de grotere RCS MediaGroup andere wielerkoersen als Milaan-Sanremo, Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en de Ronde van Lombardije organiseert. De afkorting RCS ontstond toen uitgeverij Rizzoli (R) in 1974 de krant Corriere della Sera (CS) opkocht. In 1976 belandde ook La Gazzetta dello Sport in de portefeuille van RCS. Inclusief de Giro d’Italia, want die werd georganiseerd door Italiës grootste sportkrant.

Veertig jaar later kreeg RCS een nieuwe meerderheidsaandeelhouder: de Italiaanse mediatycoon Urbano Cairo. Toch is hij niet de officiële eigenaar van de krant, en ook niet van de Ronde van Italië. Wie dat wel is, staat elke dag in kleine letters vermeld op de roze pagina’s van La Gazzetta dello Sport: ‘Testata di proprietà A Bonacossa’. Die A staat voor Alberta. Zij is de kleindochter van Alberto Bonacossa, een bepalende figuur in de geschiedenis van de Italiaanse sport. Als allround-atleet nam hij in 1920 deel aan het tennistoernooi van de Olympische Spelen in Antwerpen, werd hij meervoudig nationaal kampioen in het schaatsen en voetbalde hij zelfs even bij Grasshopper Club Zürich.

Veel verder reikte Bonacossa’s invloed naast het sportterrein: hij kreeg een adellijke titel (graaf), was uitvoerend lid van het Internationaal Olympisch Comité en ook nauw betrokken bij de oprichting van het Italiaans Olympisch Comité en tal van andere nationale sportfederaties. Als rijke zakenman en uitgever verwierf hij in 1929 een meerderheidsaandeel in La Gazzetta dello Sport en werd hij zo ook eigenaar van de Giro d’Italia. Op politiek vlak was Bonacossa een controversiële figuur, als persoonlijke kennis van Benito Mussolini. Hij voerde ook openlijk campagne voor het fascisme in Italië.

Alberto Bonacossa stierf in 1953 in Milaan, 69 jaar oud. Zijn zaken werden daarna beheerd door zijn zoon Cesare, en na diens dood in 1987 door zijn kleindochter, gravin Alberta. Zij is vandaag nog altijd eigenaar van de Giro, want in 1976 werd RCS alleen de uitgever van La Gazzetta dello Sport. Veel meer is er over die financiële deal niet bekend. De gravin houdt zich op de achtergrond en geeft nooit interviews. In 2019 verscheen ze wel even in het openbaar toen het Giroparcours werd voorgesteld. En na afloop van de Ronde van Italië wordt, ter nagedachtenis van haar grootvader, nog altijd de Trofeo Bonacossa uitgereikt aan de renner die ‘la più bella impresa’, de mooiste prestatie, heeft neergezet. Een interessant weetje, voor wie wil scoren op de volgende quiz.