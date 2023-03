Hoe de Paterberg vaak de Rondewinnaar aanduidt, maar zelden beslissend is

Waar werd de Ronde van Vlaanderen, sinds de switch naar de finishplaats Oudenaarde in 2012, tijdens de voorbije elf edities in een beslissende plooi gelegd?

Niet meer de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg als ultieme scherprechters, maar de Oude Kwaremont en de Paterberg. Bovendien op een lussenparcours waarbij de Kwaremont driemaal en de Paterberg twee keer werd aangesneden. En met ook een nieuwe aankomst: Oudenaarde in plaats van Meerbeke. Dat waren de belangrijkste veranderingen op het nieuwe Ronde van Vlaanderenparcours dat in 2012 aan de renners werd voorgeschoteld.

In het wedstrijdverloop van de elf edities op dat nieuwe, nog zwaardere parcours valt één zaak erg op: hoe de latere winnaar op de laatste klim van de Paterberg (bijna) altijd domineert.

Zeven keer kwam die er, op 13 km voor de eindstreep, als eerste boven: Fabian Cancellara in 2013, Peter Sagan in 2016, Philippe Gilbert in 2017, Niki Terpstra in 2018, Alberto Bettiol in 2019, Mathieu van der Poel in 2020 en Kasper Asgreen in 2021.

Viermaal zat de winnaar in de kopgroep en rondde hij als tweede (Alexander Kristoff in 2015, Van der Poel in 2022), als derde (Tom Boonen in 2012) of als vierde (Cancellara in 2014) de top van de Paterberg.

Maar even opmerkelijk: slechts twee keer op elf edities reed de latere winnaar op de laatste beklimming van de Paterberg weg van zijn metgezel(len), om in Oudenaarde solo te finishen: in 2013 (Cancellara) en in 2016 (Sagan).

Peter Sagan rijdt in 2016 weg van Sep Vanmarcke op de Paterberg. © Belga

Driemaal reed de winnende solist vroeger weg: op de voorlaatste en laatste klim van de Oude Kwaremont (Gilbert in 2017 en Bettiol in 2019) en op de Hotond (Terpstra in 2018).

Zes keer een sprint

Zes keer werd er gesprint in Oudenaarde. Met een duo in 2015 (Kristoff en Terpstra), in 2020 (Van der Poel en Van Aert) en in 2021 (Asgreen en Van der Poel).

Met een trio in 2012 (Boonen, Pozzato en Ballan).

Of met een viertal in 2014 (Cancellara, Van Avermaet, Vanmarcke en Vandenbergh) en in 2022 (Van der Poel, Van Baarle, Madouas en Pogacar).

Van die groepjes reden twee latere Rondewinnaars met één of meerdere renners weg op de laatste klim van de Oude Kwaremont (Boonen in 2012 en Cancellara in 2014), en vier nog vroeger, op de Hotond (Asgreen in 2021), de Kruisberg (Kristoff in 2015), de afdaling van de Stationsberg (Van der Poel in 2020) of de Koppenberg (Van der Poel in 2022).

Tadej Pogacar, Valentin Madouas en Mathieu van der Poel snellen weg op de Koppenberg. Van der Poel zal later de sprint in Oudenaarde winnen. © Belga

Conclusie: in de elf voorbije edities van Vlaanderens Mooiste was de laatste klim van de Paterberg slechts twee keer het lanceerplatform van de latere winnaar, de laatste beklimming van de Oude Kwaremont driemaal, en zesmaal schoot de winnaar alleen of met een of meerdere metgezellen nog vroeger weg, waarvan vier keer in de jongste vijf edities.

De kans is zeer reëel dat dat ook zondag zal gebeuren. Als Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar en/of Wout van Aert al ver voor de laatste beklimmingen van de Oude Kwaremont en de Paterberg (al dan niet definitief) zullen wegsnellen.

De Nederlander en de Sloveen zullen niet anders kunnen als ze het overwicht van Jumbo-Visma willen doorbreken. De vraag is of de ‘Grote Drie’ het al vroeg man tegen man zullen uitvechten, en of een van die drie (met name Tadej Pogacar) de twee andere in de diepe finale kan lossen, op de Oude Kwaremont of de Paterberg.