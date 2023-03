Hoe de E3 Classic de generale repetitie voor de Ronde van Vlaanderen werd

Wie wil gokken op welke renner de Ronde van Vlaanderen zal winnen, hoeft niet verder te kijken dan de top tien van de E3 Saxo Classic in Harelbeke.

E3 Prijs Harelbeke 2005. Op iets meer dan 50 kilometer van de aankomst versnelt de Duitser Andreas Klier op de Taaienberg. Alleen de nieuwe Belgische wielergod, Tom Boonen, kan in zijn spoor volgen.

Na een spannende strijd met vijf achtervolgers wint Boonen in Harelbeke makkelijk de sprint van Klier. Hij behaalt zo zijn tweede zege op rij in de E3 Prijs. Peter Van Petegem finisht op twaalf seconden als derde.

Een week later in de Ronde van Vlaanderen. Tom Boonen ontsnapt in de finale uit een selecte kopgroep. Hij soleert naar zijn eerste triomf in Vlaanderens Mooiste. Tweede en derde? Andreas Klier en Peter Van Petegem, exact hetzelfde podium als in de E3 Prijs. Een primeur in de geschiedenis.

Het is pas de zesde dubbel voor de E3/Rondewinnaar sinds de eerste editie van de Harelbeekse semiklassieker in 1958 (na Noël Foré in 1963, Walter Planckaert in 1976, Jan Raas in 1979, Johan Museeuw in 1998 en Peter Van Petegem in 1999). Met die nuance dat de eerste negen edities van de E3 Classic, toen nog Harelbeke-Antwerpen-Harelbeke, ofwel later dan de Ronde van Vlaanderen plaatsvonden (in mei, in 1958 en 1959) of enkele weken vroeger (van 1960 tot 1966). Sinds 1967 wordt de E3 een week vroeger georganiseerd, op zaterdag of op vrijdag (sinds 2012).

Zwitserse dubbels

Tom Boonen herhaalt in 2006 zijn dubbelslag, deze keer in een duel met respectievelijk Alessandro Ballan (E3) en Leif Hoste (Ronde). In 2012 voegt hij daar nog een derde aan toe. Met een sprintzege in Harelbeke (in een groep van 45 renners) en een overwinning in de eerste Ronde van Vlaanderen die aankomt in Oudenaarde, waar hij Filippo Pozzato en Alessandro Ballan klopt.

Grote rivaal Fabian Cancellara kon niet achterblijven, want ook hij won tweemaal in hetzelfde jaar de E3 Harelbeke en de Ronde van Vlaanderen (in 2010 en in 2013). Ei zo na ook in 2011 maar in de Ronde, de laatste met finish in Meerbeke, is Nick Nuyens hem te snel af.

Na Boonen en Cancellara zullen ook Quick-Steprenners Niki Terpstra en Kasper Asgreen (in 2018 en 2021) de dubbel realiseren, voor de zesde en zevende keer sinds 2005.

Kasper Asgreen wint in 2021 de Ronde van Vlaanderen voor Mathieu van der Poel. Negen dagen eerder stonden ze ook al op het podium van de E3 Classic, als eerste en derde. © Belga

Podiumdubbels

Al even opmerkelijk: de zeventien winnaars van de Ronde van Vlaanderen (exclusief het coronajaar 2020) stonden er sinds de editie van 2005 (bijna) altijd in de E3 Classic: elf van die zeventien eindigden in de top vijf in Harelbeke, en vijftien van die zeventien in de top tien.

Twee uitzonderingen dus slechts: Nick Nuyens in 2011, al won hij op woensdag voor de E3 wel Dwars door Vlaanderen. En Mathieu van der Poel in 2022, omdat die op de dag van de E3 Classic de rittenkoers Coppi e Bartali reed. Door zijn korte voorbereiding, wegens zijn rugblessure, koos hij ervoor om in Italië meer competitiekilometers te malen. Opmerkelijk, want het was twintig jaar geleden, van Andrea Tafi in 2002, dat er een Ronde van Vlaanderenwinnaar niet had deelgenomen aan de E3 Classic.

De connectie tussen de drie renners die het podium bezetten in de Ronde van Vlaanderen en hun prestatie negen dagen ervoor in Harelbeke is al even frappant: 17 van de 51 (33,33%) finishten sinds 2005 ook in de top drie in de E3 Classic.

Of hoe die koers, door zijn soortgelijke parcours in de Vlaamse Ardennen (met 17 hellingen op een kortere afstand), dé generale repetitie is geworden voor de Ronde van Vlaanderen.