Vroege goal van Carrasco bezorgt Rode Duivels 1-0 zege tegen Servië

De Rode Duivels hebben woensdag in een oefeninterland in Leuven met 1-0 gewonnen van Servië. Gelegenheidsaanvoerder Yannick Carrasco zorgde al in de tweede minuut voor de enige treffer van de avond.

Bondscoach Tedesco gunde Ameen Al-Al Dakhil, Olivier Deman en Arthur Vermeeren een eerste basisplaats als Rode Duivel. Voor Zeno Debast was het de eerste keer dat hij startte onder Tedesco. Een erg jonge ploeg – met enkel doelman Matz Sels en Carrasco als dertigers – kwam zo aan de aftrap.

De partij kon niet beter beginnen voor de Duivels. De Servische doelman Pedrag Rajkovic schatte na twee minuten een terugspeelbal van Strahinja Pavlovic (ex-Cercle Brugge) fout in. Hij loste de bal en een alerte Carrasco profiteerde om de openingstreffer hoog in doel te trappen, 1-0.

Op de paal

De Duivels monopoliseerden de bal. Servië gaf een weinig geïnteresseerde indruk en kon pas halverwege de eerste helft een eerste keer dreigen. Sels stond paraat op een schuiver van Samardzic. Even later trapte Filip Djuricic (ex-Anderlecht) op de paal.

De Belgen speelden zonder bal met vier achterin. In balbezit schoof Deman op links hoog op. Op die manier probeerden ze een extra mannetje voorin te creëren. De Serviërs hadden intussen meer balbezit en dat zorgde rond het halfuur voor twee scherpe counters.

Tot twee maal toe stuitte Openda op Rajkovic. Vlak voor rust vlamde hij, na een knappe pass van Tielemans, een derde keer op de vuisten van de Servische doelman.

Na de pauze viel er lange tijd minder te beleven. Een hoog spelende Deman zorgde pas na twintig minuten voor enige opwinding. Na een knappe actie vond hij Rajkovic op zijn weg.

Naar het einde van de partij kwamen de Serviërs meer voor het doel van Sels. Een kopbal van de ingevallen Mitrovic ging maar net naast. Op het einde werd het nog echt warm. Djuricic trof de lat, de rebound ging via Faes maar net naast. De Duivels hielden stand. Het bleef 1-0. De oefenmatch zou oorspronkelijk in Brussel doorgaan.

Regenval

Het veld in het Koning Boudewijnstadion was door de hevige regenval dinsdag echter onbespeelbaar. Daarom werd het duel in extremis verplaatst naar Leuven. Omdat het op korte termijn niet mogelijk was om de wedstrijd op een veilige manier met fans te organiseren, werd er zonder publiek gespeeld.

De Duivels spelen zondag (om 18 uur) nog hun laatste EK-kwalificatiewedstrijd tegen Azerbeidzjan. Die zal, tot nader order, wel in het Koning Boudewijnstadion worden afgewerkt. De wedstrijd is nog van belang, want bij een zege zijn de Belgen zeker van groepswinst, en meer dan waarschijnlijk het statuut van reekshoofd bij de EK-loting op 2 december in Hamburg.