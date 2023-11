Amadou Onana: ‘Ik wil ooit kapitein van de Rode Duivels worden’

Amadou Onana, de 22-jarige krachtpatser van Everton, heeft alles in zich om zowel op als naast het veld de nieuwe leider van de nationale ploeg te worden.

Woensdagavond spelen de Rode Duivels een oefenmatch tegen Servië en zondag komt Azerbeidzjan op bezoek in het Koning Boudewijnstadion voor de laatste EK-kwalificatiewedstrijd voor het EK. Amadou Onana, de 22-jarige krachtpatser van Everton, ontpopt zich zowel op als naast het veld steeds meer als de nieuwe leider van de Rode Duivels.

Het is een eigenschap die Roberto Martinez al noemde toen hij Onana’s snelle klim in de nationale hiërarchie in de aanloop naar het WK van 2022 rechtvaardigde: ‘Hij blinkt uit in de rol van leider. Hij heeft een manier om impact te hebben op de andere spelers en instructies te geven.’

Amadou Onana werd voor het eerst opgenomen in de Belgische U-21-selectie in juni 2021 en erfde al gauw de aanvoerdersband. Hij leidde de Jonge Duivels naar de kwalificatie voor het Europese kampioenschap voor de U21 in 2022. Terwijl bondscoach Roberto Martinez het eerste trainingskamp van het jaar benutte om alleen spelers met minder dan 50 caps op te roepen en de volgende generatie spelers voor te bereiden, moest Onana nog eens drie maanden wachten voordat hij bij de Rode Duivels aankwam. Hij maakte zijn debuut voor België op 3 juni 2022 in een Nations League-ontmoeting tegen Nederland.

Zelfverzekerd

Ook bij de Rode Duivels liet Onana snel van zich horen. De middenvelder is niet het type dat zich gedeisd houdt. Zijn persoonlijkheid is net zo indrukwekkend als zijn brede gestalte van 1,95 meter. In de kleedkamer van de Duivels zorgt zijn houding wel voor wat tandengeknars. Door goede punten uit te delen aan zijn teamgenoten in interviews na de wedstrijd, of door zijn persoonlijke ambities luidkeels te verkondigen tijdens veelvuldige mediaoptredens, irriteert de nieuwkomer sommigen van de grote jongens. ‘Het kan verontrustend zijn als een zelfverzekerde jongeman zijn ideeën uit’, gaf Onana aan het begin van 2023 toe aan SoFoot.

Op het veld en in de kranten neemt Onana veel ruimte in. De jongen uit Senegal lijkt er veel plezier in te scheppen om een verhaal te vertellen waar journalisten graag over berichten. Zijn eerste ballen trapte hij in Colobane, afgewisseld met zomerverblijven in RSCA Heizel, waar de provinciale jeugdploegen van RSC Anderlecht spelen, de voorkamer van het beroemde Neerpede, dat de meest gewilde talenten van het land opleidt.

Onana vestigde zich uiteindelijk op elfjarige leeftijd in België, maar was toen al vergeten door paars-wit, dat hem de vorige zomers een plaats in hun elitetraining had aangeboden. Het was bij het naburige White Star dat hij zijn stempel drukte, voordat hij de deuren naar een eersteklasseclub opende door zich aan te sluiten bij Zulte Waregem. Bij Essevee werd hij een beetje verwaarloosd, maar hij kon rekenen op zijn oudere zus, die al zijn wedstrijden filmde. Zo kon hij het Duitse Hoffenheim overtuigen van zijn kwaliteiten. Daar leerde Onana snel Duits en profiteerde hij vooral van de goede vorm van het eerste elftal van de club om deel te nemen aan de Youth League, een soort mini-Champions League voor spelers onder de achttien jaar. Onana was de spilfiguur op het middenveld. Hoffenheim schakelde Real Madrid uit in de kwartfinales van het toernooi, maar verloor van de uiteindelijke winnaar Porto. Een coach van Hoffenheim verklaarde dat Onana een grote mond had, maar dat het niets zou worden met hem. Des te meer motivatie voor de kolos, die overstapte naar Hamburg.

Kobe Bryant

Net als Romelu Lukaku heeft Onana niet alleen het vertrouwen van de coach nodig. Hij pept zichzelf ook op door de ‘haters’ ongelijk te willen geven. Vijanden als brandstof, het doet denken aan de vaak overdreven rivaliteiten die door sommige topspelers in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA worden gecreëerd. Voor zijn eerste wedstrijd bij de legendarische club in Noord-Duitsland, die hij als vaste speler begon in de laatste dagen van de zomer van 2020, trok Onana een shirt met het nummer 24 aan: het nummer van Kobe Bryant, die hij vaak zijn belangrijkste inspiratiebron noemt.

Hij eindigde het seizoen met een overwinning en een gele kaart, de eerste van acht die hij dat seizoen kreeg. Het gevolg van zijn energieke defensief spel. Dat overtuigt LOSC Lille om hem aan het einde van dat seizoen aan te trekken bij de Franse elite. Olivier Létang, de algemeen directeur van de club, omschrijft Onana als ‘een moderne voetballer met veel technische kwaliteiten, uithoudingsvermogen, kracht en snelheid’.

Onana’s keuze voor LOSC werd snel een succes, ondanks een seizoen in het noorden van Frankrijk waarin hij ‘slechts’ 40 procent van de tijd speelde. Zijn coach Jocelyn Gourvennec prees de volwassenheid van een ‘zeer gedisciplineerde jongen’ voor zijn leeftijd en gaf hem zijn eerste voorproefje van de Champions League tegen Chelsea en Sevilla. Gourvennecs opvolger Paulo Fonseca kon Onana niet lang in actie zien, want in de zomer van 2022 telde Everton tientallen miljoenen neer om de Rode Duivel over het Kanaal te halen.

Kapitein

Nu Onana goed genoeg werd bevonden voor de Premier League, plaatste Roberto Martinez hem hoog in de pikorde bij de Rode Duivels. Onana arriveerde op het WK in Qatar als een onbetwiste basisspeler, gesteund door het Belgische publiek. Toen Domenico Tedesco Martinez opvolgde in de nasleep van de FIFA World Cup, overvleugelde Onana Youri Tielemans en werd hij het boegbeeld van de ‘post-Gouden Generatie’. Sommige spelers die de sprong van de U21 naar de Duivels hebben gemaakt, zoals Loïs Openda en Johan Bakayoko, beschouwen hem als aanvoerder.

‘Het is een van mijn doelen om ooit kapitein van mijn land te worden. Ik denk dat ik heb wat nodig is om die rol op me te nemen’, zei de middenvelder in de aanloop naar de wedstrijden van de Rode Duivels in september. ‘Ik probeer leiderschap te tonen, zowel op als naast het veld. Zo verdien je het vertrouwen van je teamgenoten. Ik neem de rol aan die ik in dit team krijg. Er kijken veel mensen naar me en dat weet ik.’

Onana weet dat het de hoge bomen zijn die de meeste wind vangen. Misschien vertelt hij daarom zo graag over de stormen die hij heeft meegemaakt. Het is een manier om aan te geven dat hij niet bang is om een paar extra windvlagen aan te wakkeren, of ze nu van de toeschouwers komen of uit de kleedkamer zelf. Zowel Tedesco als Martinez bevestigt dat de middenvelder klaar is om een hoofdrol te spelen in het Belgische elftal van de toekomst. Op het veld kunnen de Rode Duivels misschien nog niet zonder Romelu Lukaku, maar daarbuiten hebben ze waarschijnlijk wel al zijn opvolger gevonden. Daniel Thioune, Onana’s mentor bij Hamburg, kan hem het best samenvatten: ‘Als hij eenmaal op gang komt met zijn grote benen, is hij moeilijk te stoppen. Zelfs tegen de wind in.’