Topweekend in het voetbal: Club Brugge vs. AA Gent en andere klassiekers op de affiche

Het wordt een weekend om duimen en vingers bij af te likken in 1A. Met Club Brugge – KAA Gent, Zulte Waregem – KV Kortrijk en Anderlecht – Standard staan er drie topwedstrijden op het programma. Een vooruitblik op wat een van de meest cruciale weekends van het seizoen kan worden.

Wie denkt dat komend weekend vooral rond de koers zal draaien, heeft de kalender van de Jupiler Pro League nog niet bekeken. Er staan namelijk een paar belangrijke krakers op de affiche waarvan de uitslagen van grote betekenis kunnen zijn.

De ‘Vlasico’

In West-Vlaanderen staat er opnieuw een derby op het programma: vrijdagavond kijken Zulte Waregem en KV Kortrijk elkaar in de ogen. De Boeren en de Kerels, zoals ze zichzelf noemen, bengelen aan de onderkant van het klassement en willen maar wat graag hun plaatsje in 1A veilig stellen voor volgend jaar. Voor Zulte Waregem is het echt al van moeten, want bij verlies ziet het Kortrijk al zeven punten uitlopen.

Mbaye Leye won in oktober zijn eerste derby tegen KVK als coach van Zulte Waregem. © Getty

Bij KV Kortrijk is er iets meer marge, al had die nog groter kunnen zijn als het vorige week niet had gemorst met de punten tegen Anderlecht. Aanvoerder Kristof D’Haene gaf in het slot van de wedstrijd een doelpunt weg, waardoor paars-wit toch nog met een gelijkspel naar huis is getrokken. Heel zuur voor de Kerels, waar de teleurstelling erg groot was na de wedstrijd: ‘Vooraf hadden we hiervoor getekend, maar als je het verloop van de wedstrijd ziet, is het balen dat we het hier nog uit handen geven’, klonk het bij doelman Tom Vandenberghe.

In de heenronde won Zulte Waregem het pleit met 1-3, door drie goals te scoren op stilstaande fases. Een wapen dat vrijdag misschien ook van pas kan komen.

De Slag om Vlaanderen

Na de uitputtingsslag tegen stadsgenoot Cercle Brugge, krijgt blauw-zwart zondagmiddag KAA Gent op bezoek. Een wedstrijd die voor beide teams sowieso al wat betekenis heeft, maar door een samenloop van omstandigheden nog extra aan belang heeft gewonnen. De eerste factor die meespeelt is de stand in 1A. De teams bevinden zich op de vierde en de vijfde plaats en mits winst kan KAA Gent de top vier binnenkomen, ten koste van de landskampioen.

Ten tweede zou het zo maar eens de laatste wedstrijd van Scott Parker kunnen zijn. Het wordt steeds heter onder de voeten van de Engelse coach van Club Brugge. Hij was opmerkelijk streng voor zijn troepen na het gelijkspel tegen Vereniging: ‘Dit is onaanvaardbaar, we zetten twee stappen terug’. Een harde conclusie, die ergens wel terecht is, maar ook een teken is naar de spelersgroep. Zeker als Parker zichzelf na diezelfde wedstrijd uit de wind zet: ‘Ik begrijp de twijfels, maar ik weet hoe goed ik ben’.

Duidelijke woorden, die zondag wel eens als een boemerang terug in zijn gezicht kunnen keren. Als er een ploeg is die het Club de laatste jaren altijd lastig heeft gemaakt, dan is Gent het wel. Sinds de terugkeer van trainer Hein Vanhaezebrouck naar de Gantoise in december 2020, wist zijn ploeg al vijf keer te winnen van Club, waaronder de afgetekende 6-1 in de Ghelamco Arena in de zomer van 2021. De Buffalo’s zullen ook extra gemotiveerd zijn na hun prestatie in de Conference League, waar het doorstootte naar de 1/8ste finale ten koste van Qarabach.

De echte ‘Clasico’

Als kers op de taart is er zondagavond Anderlecht-Standard. Een ‘clasico’ die wat van zijn glans is verloren, maar altijd voor spektakel zorgt. Beide teams hebben niet hun beste jaren achter de rug en proberen stilaan uit het dal te kruipen. Bij Standard lukt dat aardig, met dank aan coach Ronny Deila.

Sinds vorige zomer staat de Noor voor de dug-out bij de rouches en zijn impact valt niet te onderschatten. Ondanks het vertrek van Nicolas Raskin en Selim Amallah, wat op papier toch de beste spelers waren, is hij er in geslaagd om de club uit Luik terug op de rails te zetten. De clubs uit 1A trekken terug met een gezonde portie schrik naar Sclessin, wat toch al even geleden was.

Ook Anderlecht lijkt stilletjesaan te timmeren aan de weg terug. Heel wat zaken zijn nog niet opgelost en de fans voelen zich nog altijd niet gehoord, maar qua resultaten doet coach Brian Riemer het verre van slecht. Het voetbal kan nog beter, maar de Deen heeft wel weer voor hoop gezorgd. Vooral wintertransfer Anders Dreyer bleek een goede zet. De linksvoetige vleugelspeler maakte tegen Kortrijk een erg knap doelpunt, zijn derde in zes wedstrijden.

De fans van beide ploegen gingen na de wedstrijd in oktober stevig in de clinch. © Getty

Hopelijk wordt de match deze keer wel volledig uitgespeeld, in tegenstelling tot de eerdere ontmoeting in oktober. Toen besloten de fans van Anderlecht hun onvrede te uiten door vuurwerk op het veld te gooien. De partij werd dan ook gestaakt na 60 minuten, bij een 3-1-voorsprong voor Standard. Ook na de wedstrijd braken er rellen uit rondom het stadion. De spelers van paars-wit konden pas twee uur na affluiten naar huis, want tot dan werd de sfeer te grimmig geacht door de politie. Daags nadien werd trainer Felice Mazzù ontslagen.

Een goed resultaat is dus een must komende zondag, om het debacle van de vorige confrontatie snel te vergeten. Anderlecht trekt alvast met een goed gevoel richting Standard, na hun overwinning tegen Ludogorets in de Conference League. Na affluiten was duidelijk te zien dat dit een enorme opluchting was.