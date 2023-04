Slotspeeldag Jupiler Pro League: wie haalt wat?

Zondag eindigt de reguliere competitie in de Belgische eerste klasse. Wat staat er nog op het spel?

Speeldag 34 van de Jupiler Pro League belooft er eentje vol spanning te worden. De eerste vier ploegen in het klassement strijden in de Champions’ play-offs nog voor de titel van landskampioen. Die vier ploegen zijn ook al bijna zeker dat ze volgend seizoen Europees mogen spelen. Alleen wie in de nacompetitie als vierde eindigt, moet daarvoor nog een extra wedstrijd winnen: een duel tegen de winnaar van de Europe play-offs.

Die Europe play-offs worden gespeeld door de vier ploegen die de reguliere competitie beëindigen op de plaatsen 5 tot en met 8. Inzet daar is het duel om het vierde en laatste Europese ticket. Tenzij Antwerp op 30 april de bekerfinale wint. De beker geeft namelijk toegang tot voorrondes van de Europa League of minstens de groepsfase van de Conference League. Bij bekerwinst van Antwerp schuiven de andere Europese tickets door.

Champions’ play-offs

Racing Genk, Union SG en Antwerp zijn al zeker van een plekje in de hoogste play-offs. De strijd om aansluiting bij de top vier gaat nog tussen AA Gent, Club Brugge en Standard.

Als Gent op de slotspeeldag wint tegen het al gedegradeerde Oostende, dan kunnen zowel Club als Standard de Buffalo’s niet meer bijbenen. Wil Club Gent voorbijsteken dan moet het hopen op puntenverlies van de Buffalo’s en zelf winnen tegen degradatiekandidaat Eupen. Standard moet hopen op puntenverlies van zowel Gent als Club en zelf winnen tegen OH Leuven.

Europe play-offs

Westerlo is voorlopig de enige ploeg die met zekerheid de Europe play-offs zal spelen. Bovenaan maken zowel Gent, Club als Standard nog kans om in de Champions play-offs te mogen aantreden, maar twee van hen zullen vrede moeten nemen met de Europe play-offs.

Onder Westerlo zijn er nog vier ploegen die hopen het laatste plekje te bemachtigen: Charleroi, Cercle Brugge, Anderlecht en OH Leuven.

Charleroi heeft zijn lot in eigen handen. Als de Carolo’s winnen tegen leider Genk, dan komen ze in het beste geval op gelijke hoogte met Westerlo en verzekeren ze zich van de achtste plek. Lijden de Carolo’s puntenverlies, dan maken Cercle en Anderlecht nog kans om haasje-over te spelen. OH Leuven kan alleen bij verlies van zijn drie rechtstreekse concurrenten nog een inhaalmanoeuvre doen. De Leuvenaars moeten dan wel thuis Standard over de knie leggen.

Het ziet ernaar uit dat het bij puntenverlies van Charleroi dus vooral een strijd wordt tussen Cercle en Anderlecht. Wint Cercle in dat geval tegen degradatiekandidaat Zulte Waregem, dan is het zeker van plek acht. Bij een gelijkspel moet het hopen dat Anderecht thuis tegen Mechelen hoogstens gelijk speelt en dat Charleroi helemaal geen punten pakt. Omgekeerd hoopt Anderlecht natuurlijk dat het zelf wint en Charleroi en Cercle dat niet doen. Dan kan paars-wit zijn dramatische seizoen nog doorspoelen met wat extra wedstrijden in het Lotto Park.

1B: KAS Eupen of Zulte Waregem?

Vorig weekend veegde Zulte Waregem concurrent Eupen van de mat (1-5). Daardoor ligt de degradatiestrijd weer helemaal open. De tweestrijd wordt zondag beslist, wanneer beide ploegen het allebei tegen een play-off-kandidaat opnemen. Eupen moet naar Club Brugge, Zulte Waregem ontvangt Cercle Brugge.

Als Eupen wint, blijft het in eerste klasse. Als het gelijkspeelt of verliest, dan redt het zich alleen als Zulte-Waregem zijn wedstrijd niet wint.

Voor Zulte-Waregem is de boodschap duidelijker: alleen met een driepunter in het eigen stadion kan het de degradatie nog ontlopen. Essevee moet dus vol aan de bak, en hopen dat Eupen niet stunt bij Club Brugge.