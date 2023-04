Degradatiestrijd 1A: KAS Eupen beslist dit weekend over het behoud

Het reguliere seizoen van de Jupiler Pro League zit er bijna op. Welke ploegen degraderen samen met Seraing: KAS Eupen, SV Zulte Waregem of KVO Oostende? KAS Eupen heeft de sleutel in handen om zich dit weekend te verzekeren van het behoud.

Speeldag 32 van de 34. Vorig weekend werden er voor enkele ploegen al belangrijke knopen doorgehakt. KV Kortrijk kon zich redden door het verlies van Zulte Waregem en KV Oostende én door zelf gelijk te spelen tegen Eupen (0-0). Helemaal onder aan de ladder verzekerde Club Brugge tegenstander Seraing (2-0) van de retour naar Tweede Klasse – 1B – nadat die twee jaar op het hoogste niveau heeft mogen spelen. Maar speeldag 33 en 34 worden zo mogelijk nog spannender.

Voor de overgebleven kanshebbers op een verlengd verblijf in onze Jupiler Pro League wordt dit weekend het moment van de waarheid. KAS Eupen, KV Oostende en Zulte Waregem vechten nog voor die vijftiende plek, want er worden dit seizoen geen barragewedstrijden gespeeld tegen de promovendus of eerste achtervolger uit de Tweede klasse. Omdat de Jupiler Pro League vanaf het seizoen 2023-2024 teruggrijpt naar een formule met zestien ploegen, degraderen de laatste drie van 1A rechtstreeks naar 1B. Met nog zes punten te verdelen, een kloof van vier punten naar die levensbelangrijke vijftiende plek en een rechtstreeks duel tussen KAS Eupen (28 punten) en Zulte Waregem (24 punten), is de kans groot dat voor minstens één ploeg het doek valt dit weekend. Wij zetten even alle scenario’s voor u op een rijtje:

Scenario 1: KAS Eupen wint van Zulte Waregem

Dit weekend zou het wel eens over en uit kunnen zijn voor Zulte Waregem én KV Oostende. Als Eupen op de Kehrweg wint tegen rechtstreekse concurrent Zulte Waregem, behoudt het zijn voorsprong van minstens vier punten. Dat wil zeggen dat ook KV Oostende, als het wint, niet meer in de buurt van de panda’s kan komen. Bij dat scenario nemen we afscheid van Zulte Waregem en KV Oostende en is de strijd in één klap gestreden.

Mogelijke stand: … 15. Eupen – 31 punten 16. KV Oostende – 24 – 27 punten 17. SV Zulte Waregem – 24 punten 18. RFC Seraing – 19 punten

Scenario 2: Zulte Waregem wint van KAS Eupen

Als Zulte Waregem toch de rug weet te rechten en na elf competitiewedstrijden nog eens kan winnen, dan belooft het op de laatste speeldag bijzonder spannend te worden. KV Oostende moet in dat geval ook winnen om in het spoor van KAS Eupen te blijven. Net als Zulte Waregem kunnen ze naderen tot op één punt van Eupen, waardoor ook voor hen op speeldag 34 alles nog mogelijk is. Maar net zoals hun concurrenten kruist KV Oostende de degens met een topploeg, namelijk de ploeg in vorm KAA Gent, dat nog volop vecht om een plekje in play-off één. Ook Eupen (vs Club Brugge) en Zulte Waregem (vs Cercle) moeten het op die laatste speeldag opnemen tegen ploegen die nog meestrijden voor de play-offs.

Bij een gelijkspel kan KVO, na de overwinning te pakken op de laatste speeldag, nog op gelijke hoogte in het aantal punten komen met KAS Eupen, maar voor het behoud moeten ze dan wel een verschil van twaalf doelpunten in het doelpuntensaldo goedmaken. En dat zien we niet meteen gebeuren tegen Gent. Bij verlies is KVO het spoor van Eupen kwijt en blijft het op een achterstand van 4 punten. In dat geval is het over and out voor KVO.

Mogelijke stand: … 15. Eupen – 28 punten 16-17. SV Zulte Waregem – 27 punten 16-17. KV Oostende – 24 – 27 punten 18. RFC Seraing – 19 punten

Scenario 3: KAS Eupen en Zulte Waregem delen de punten, KV Oostende wint

In het derde en laatste scenario zal de degradatiestrijd verdergaan tussen Eupen en Oostende. Zulte Waregem strandt bij een gelijkspel op 25 punten en kan Eupen (dan 29 punten) niet meer onder druk zetten, waardoor we afscheid zullen moeten nemen van Essevee. KV Oostende maakt nog een waterkans. Een gelijkspel volstaat niet, maar als ze hun laatste wedstrijd van het seizoen winnen én Eupen verliest in het Jan-Breydelstadion, dan redt KVO zich alsnog.