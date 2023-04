RSC Charleroi bestraft met forfaitnederlaag voor wangedrag van fans in wedstrijd tegen KV Mechelen

De strijd om een plaats in Play-off 2 is weer helemaal open. Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) besliste vandaag dat KV Mechelen de drie punten krijgt voor de stilgelegde wedstrijd in Charleroi.

Op 12 november 2022 werd de competitiewedstrijd tussen RSC Charleroi en KV Mechelen na 67 minuten definitief afgefloten. De match was toen al twee keer stilgelegd na wangedrag van de supporters van Charleroi. Hun ploeg stond op dat moment 1-0 voor. Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) besliste vandaag om Charleroi te bestraffen met een forfaitnederlaag.

De Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal had in eerste instantie geoordeeld dat de wedstrijd herspeeld moest worden, vanwege een procedurefout. De beslissing van het BAS is definitief en onherroepelijk.

Procedurefout

Dit soort voorvallen valt onder de bevoegdheid van de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal. Die moest onder meer oordelen over een mogelijke procedurefout van scheidsrechter Jan Boterberg. Volgens Charleroi had die niet op het juiste moment overlegd met de veiligheidsverantwoordelijke van de club en de politie – een procedurefout dus. De uitspraak van de Disciplinaire Raad liet vervolgens maanden op zich wachten. Tot ongeloof van velen moest de wedstrijd worden herspeeld.

Zestien vuurpijlen

Velen voelden zich benadeeld door de beslissing van de Disciplinaire Raad. Zeker omdat het de aanhang van Charleroi was die de wedstrijd meermaals liet stilleggen. Er belandden maar liefst zestien vuurpijlen en 70 tennisballen op het veld. De wedstrijd werd gestaakt in de 2e, de 14e en de 67e minuut.

Volgens het bondsparket zijn clubs verantwoordelijk voor hun supporters en moest Charleroi gestraft worden in plaats van een nieuwe kans te krijgen. Behalve het bondsparket trok ook KV Mechelen naar het BAS om in beroep te gaan tegen de beslissing van de Disciplinaire Raad. Onder meer RSC Anderlecht, Westerlo en Cercle Brugge sloten zich als derde partijen aan.

Bengaals vuur

Het was niet de eerste keer dat er een wedstrijd van de Jupiler Pro League vroegtijdig wordt afgefloten omdat de aanhang van de uit- of thuisploeg het veld met Bengaals vuur bestookt. Amper een maand nadat de wedstrijd tussen Charleroi en Mechelen was gestaakt, zorgden amokmakende Anderlechtsupporters ervoor dat hun ploeg het stadion van Standard Luik met een forfaitnederlaag moest verlaten. Anderlecht wist vrijwel meteen dat het zware gevolgen zou moeten dragen voor de acties van zijn fans. Voor Charleroi duurde het uiteindelijk vijf maanden.

Play-off 2

Door de forfaitnederlaag krijgt Charleroi nul punten en blijft het in de rangschikking achtste met 47 punten. De ploegen die in de reguliere competitie op de plaatsen 5, 6, 7 en 8 eindigen, mogen deelnemen aan Play-off 2, die in het beste geval nog een Europees ticket kan opleveren. Die strijd ligt nu weer helemaal open. Mathematisch kunnen Sint-Truiden, OH Leuven, Cercle Brugge en RSC Anderlecht nog de lucratieve achtste plaats van Charleroi afsnoepen, maar de grootste kanshebbers zijn Anderlecht en Cercle.