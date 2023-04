Jupiler Pro League: drie redenen waarom dit weekend beslissend kan zijn

Drie speeldagen voor het einde staat er nog heel wat te gebeuren in de Jupiler Pro League. Dit weekend zou van groot belang kunnen zijn op verschillende fronten. Een overzicht.

Zowel op en naast het veld valt er dit weekend heel wat te beleven op de Belgische voetbalvelden. De topper Union-KAA Gent kan de strijd om play-off 1 weer helemaal openbreken, KV Kortrijk kan thuis tegen Eupen definitief de degradatie vermijden en vandaag valt ook de beslissing over de stopgezette wedstrijd KV Mechelen-Charleroi.

Een Brugs schietgebedje

In de top van het klassement ligt nog lang niet alles in een beslissende plooi. KRC Genk, Union en Antwerp zijn al zeker van play-off 1, het vierde ticket ligt nog voor het grijpen. KAA Gent staat momenteel vierde en moet Club Brugge zien af te houden, dat vanavond tegen een thuismatch speelt tegen Seraing. Club moet hopen op puntenverlies voor de Buffalo’s, want na dit weekend komt KAA Gent nog twee ploegen tegen uit de linkerkolom.

Zelf mag Club dus ook geen steek laten vallen. In dat opzicht maakt interim-coach Rik de Mil toch een paar opmerkelijke keuzes. Hij laat Dennis Odoi en Roman Yaremchuk thuis en neemt een paar jongere spelers op de in de kern. Ook de Deen Andres Skov Olsen is weer inzetbaar na een lange blessure.

De terugkeer van Tarik Tissoudali biedt coach Vanhaezebrouck een extra aanvallende optie. © Getty

Hein Vanhaezebrouck moet bij KAA Gent sleutelen aan zijn verdediging na het vertrek van sterkhouder Michael Ngadeu naar de Chinese competitie. Vorige week posteerde hij Alessio Castro-Montes centraal achterin, maar dat was slechts een tussenoplossing. Aanvallend zal Vanhaezebrouck ook keuzes moeten maken. Nu publiekslieveling Tarik Tissoudali terug is, moet hij uitmaken wie hij uit de ploeg wil zetten. Revelatie Gift Emmanuel Orban en topschutter Hugo Cuypers maken dat vraagstuk bijna onoplosbaar.

Bij Union zijn ze dan weer in opperste sferen, nadat coach Karel Geeraerts de Trofee Raymond Goethals in ontvangst mocht nemen. Een prijs die het knappe werk van de coach in de verf zet. Union heeft er zelf ook baat bij om te winnen tegen de Buffalo’s, om de kloof met KRC Genk zo klein mogelijk te houden.

Cruciale kelderkraker

In West-Vlaanderen wordt er dan weer gevoetbald om de degradatie te vermijden. KV Kortrijk ontvangt rechtstreekse concurrent Eupen en kan mits een overwinning zo goed als zeker een verlengd verblijf in 1A boeken. Het zou dan zes punten voorsprong hebben en een beter doelsaldo dan de eerste achtervolger Eupen.

Het omgekeerde verhaal geldt voor de Panda’s die bij verlies hun kansen dan weer wat zien slinken. Het enige positieve aan verlies zou zijn dat ze volgende week een nieuwe kans krijgen. Dan treedt Eupen namelijk aan tegen Zulte Waregem, die andere West-Vlaamse degradatiekandidaat.

Wat met Charleroi-KV Mechelen

Vandaag buigt het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport) zich over de stopgezette wedstrijd Charleroi-KV Mechelen. Op 12 november besliste Jan Boterberg om de partij stil te leggen nadat supporters van Charleroi allerlei projectielen op het veld hadden gegooid. Toen er werd hernomen, kwam er opnieuw een vuurpijl op het veld terecht en dus werd de match afgefloten.

Lang ging zowat iedereen ervan uit dat dit zou uitmonden op een forfaitnederlaag voor de Zebra’s, maar enkele weken geleden kwam er toch ander nieuws uit de bus. De Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal verklaarde dat het duel herspeeld zou moeten worden, aangezien Boterberg protocollaire fouten gemaakt zou hebben.

Nadat er tennisballen en vuurwerk op het veld terechtkwamen werd de wedstrijd Charleroi-KV Mechelen gestaakt. © Getty

Verschillende clubs gingen niet akkoord met die beslissing: KV Mechelen zelf, maar ook OH Leuven, Anderlecht, Westerlo en Cercle Brugge. Deze partijen voelden zich benadeeld door de beslissing van de raad en dus trokken ze naar het BAS om de zaak aan te vechten. Die wordt vandaag dus in behandeling genomen.

Waarom dit zo belangrijk is? Wel, als de match effectief opnieuw gespeeld zou worden, kan Charleroi plots drie punten extra krijgen, wat de strijd voor play-off 2 weer een stuk spannender zou maken en daar zijn de betrokken clubs dus niet over te spreken.

Er resten nu nog twee opties: ofwel gaat het BAS in tegen de beslissing van het DRP en krijgt KV Mechelen drie punten, ofwel gaat het BAS mee in het eerdere besluit en dan moet er een datum gezocht worden om het volledige duel opnieuw te spelen.