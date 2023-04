Futsal Red Devils stoten door naar de elite rondes voor WK 2024 

Onze nationale zaalvoetbalploeg behaalde afgelopen maandagavond een cruciale overwinning tegen Hongarije (3-4 op penalty’s). Met het oog op een mogelijke WK-campagne zetten de Futsal Red Devils een belangrijke stap vooruit in het ingewikkelde format.

Het futsal of zaalvoetbal is de laatste jaren bezig aan een enorme opmars op het vlak van naamsbekendheid. Daar zitten de Belgische successen van het voormalige FP Halle-Gooik, nu RSCA Futsal, ongetwijfeld voor iets tussen. De Rode Duivels kent bijna iedereen, maar al sinds 1989 nemen ook de Futsal Red Devils deel aan prestigieuze toernooien zoals wereld- en Europese kampioenschappen. Al is het ook van 1996 geleden dat onze nationale zaalvoetbalploeg nog eens mocht aantreden op zo’n WK. Kunnen ze zich een weg banen door de ellenlange kwalificaties?

Complex kwalificatieformat

Het format van de kwalificaties voor dergelijk WK zit iets complexer in elkaar dan bij het gewone voetbal. Ieder continent met een eigen confederatie, zoals de UEFA in Europa, zorgt voor kwalificaties. De teams worden, zoals bij de Europese competities van de UEFA, verdeeld op basis van hun coëfficiënt. Die wordt berekend aan de hand van de resultaten van de teams. Op basis van die coëfficiënt worden de 50 landen opgesplitst in A- en B-landen. België staat momenteel tweeëntwintigste op die ranking en mag zich nog net een A-land noemen.

De kwalificaties voor de FIFA-wereldbeker doorlopen vijf fases. Alle B-landen moeten binnen de kwalificaties van de UEFA starten in de voorrondes, terwijl A-landen onmiddellijk in de hoofdrondes starten. België – dat op dat moment twintigste stond in de wereldrangschikking – mocht die voorrondes dus overslaan en startte onmiddellijk aan de hoofdronde. De hoofdronde is een groepsfase met twaalf poules van drie ploegen. Daarin namen de Futsal Red Devils het op tegen Oostenrijk en Georgië. Tegen het kneusje Oostenrijk, dat pas 46ste staat op de wereldranglijst, boekten de Red Devils twee overtuigende zeges waardoor we tweede eindigden in de groep. Voldoende om de knock-outs of play-offs van de hoofdronde te mogen spelen. Hongarije staat op dit moment twintigste op de rangschikking en oogde op papier de sterkere tegenstander, maar België wist zich tijdens de terugwedstrijd na penalty’s te kwalificeren voor de elite ronde. Daar meet het zich met Europese toplanden, die de eerste groepsfase van de kwalificatie wonnen.

In die elite ronde worden de tot nu toe twintig beste teams opnieuw verdeeld in groepsfasen. Vijf poules van vier ploegen. Opnieuw worden er uit- en thuiswedstrijden gespeeld om te beslissen wie door mag naar het effectieve WK. België moet hopen op een gunstige loting en dat het toplanden als Spanje en Portugal, samen goed voor drie wereldbekers, kan ontlopen. De vijf winnaars van de elite rondes gaan rechtstreeks door naar het WK, de vier beste tweedes spelen opnieuw play-offs om de overige twee WK-plaatsen te verdelen.

FIFA Futsal WK kwalificaties (UEFA): De WK-kwalificaties doorlopen 5 fases. 50 Europese landen strijden om een van de 7 begeerde plekjes die de UEFA op het WK mag invullen. 1. Voorrondes (voor de B-ploegen) 2. Hoofdronde (groepsfases; Futsal Red Devils 2de) 3. Hoofdronde play-offs (knock-outs; Futsal Red Devils vs Hongarije) 4. Elite Round (groepsfases; winnaars rechtstreeks naar het WK) 5. Elite Round play-offs (knock-outs; om twee overige plaatsen)

Futsal Red Devils

Om hun vierde plaats op het WK van 1989, beste resultaat ooit, te kunnen evenaren zullen de Red Devils straf uit de hoek moeten komen. Maar het lijkt erop dat we over de nodige basis beschikken om er iets van te maken. Coach Karim Bachar was in een ver verleden nog kapitein van de nationale zaalvoetbalploeg en wist in een honderdtal interlands 61 keer de netten te vinden. Nadien werd hij meermaals verkozen tot beste coach van het land.

Ook bij de spelers loopt er voldoende kwaliteit rond om een Europese topper te verrassen. RSCA Futsal is zowel België als Europa aan het veroveren. De in Roosdaal gevestigde ploeg sluit later dit seizoen aan bij de beste vier uit Europa om de strijd aan te gaan om de Futsal Champions League. Die recente successen komen het niveau van onze Belgische competitie ongetwijfeld ten goede. Met Gabriel – Grello – D’Angelo, aanvoerder van de Europese topclub, en Steven Dillien hebben de Red Devils alvast twee Europese toppers in hun rangen. De hofleveranciers van de nationale ploeg blijven wel Futsal Topsport Antwerpen en Futsal Team Charleroi, met elk vier spelers. Ook topscorer van onze Belgische Betcenter Futsal League Rahou Omar maakt deel uit van onze nationale ploeg. Als je die spelers allemaal optelt, kunnen de Red Devils twee basisploegen opstellen die de Belgische top drie vertegenwoordigen.

Sambavoetbal domineert

Toch zal het moeilijk worden om wereldtoppers als Brazilië, Spanje, Argentinië of Portugal af te houden. Het sambavoetbal van de Brazilianen bleek in het verleden al onklopbaar te zijn. Brazilië toont zich de absolute top van het zaalvoetbal met al vijf wereldbekers sinds ’89, gevolgd door Spanje met drie exemplaren, Argentinië (2016) één en Portugal (2021) één. Net die landen kennen ook onze Belgen maar al te goed. Brazilië bijvoorbeeld heeft met Diogo, Roncaglio en tot voor kort spits Fits drie topspelers die mee aan de basis staan van Anderlechts Europese successen.