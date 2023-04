Beste fusie in jaren: wint zaalvoetbalclub Anderlecht straks de Champions League?

Het is al even geleden dat Anderlecht nog in de prijzen viel. Veldvoetbalploeg Anderlecht welteverstaan, want het futsal- of zaalvoetbalteam waarmee RSC Anderlecht in maart 2022 fuseerde, behoort tot de absolute (Europese) top.

Dat bevestigen ook de resultaten. Vorig jaar won het toenmalige Futsal Project (FP) Halle-Gooik de Belgische competitie én de Beker van België. Al hoeft dat geen verrassing te zijn, want ook in 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 werden ze Belgisch kampioen. Ook dit jaar lijkt de ploeg, die omgedoopt werd tot RSCA Futsal, goed op weg om opnieuw de dubbel te pakken.

Vrijdag 31 maart eindigde Anderlecht als eerste in de reguliere competitie. Ze scoorden maar liefst 112 doelpunten meer dan dat ze er tegen kregen. Dat is knap, aangezien het doelpuntensaldo van eerste achtervolger Futsal Team Charleroi ‘maar’ op 55 staat. De play-offs, met de acht beste ploegen van de competitie, bepalen wie landskampioen wordt. Al lijkt dat slechts een formaliteit.

Ondanks dat Anderlecht (tot hiertoe FP Halle-Gooik) in eigen land ultradominant was, slaagden ze er nooit in om hun prestaties op het internationale toneel te herhalen. Maar in tegenstelling tot vorige seizoenen, maakt de club nu wél nog kans op de beker met de grote oren. De Champions League.

The missing link

Op 25 maart 2022 werd bekendgemaakt dat RSC Anderlecht zou fuseren met het voormalige FP Halle-Gooik. Vanaf de daaropvolgende zomer trad de ploeg aan in de nationale futsalcompetitie – de Betcenter Futsal League – als Sporting Anderlecht Futsal, oftewel RSCA Futsal, bij het grote publiek.

Lieven Baert, voormalig manager van FP Halle-Gooik en nu van RSCA Futsal, gaf in een van zijn eerste interviews na de fusie al aan dat samenwerken met een topclub het ontbrekende puzzelstukje was. De samenwerking moet vooral op Europees vlak helpen om hogerop te raken. ‘We blijven met dezelfde mensen werken. Maar zij worden nu bijgestaan door de grote organisatie die Anderlecht is. En dat is the missing link die we als zaalvoetbalclub nodig hadden om een Europees topteam te worden. Voetbalclubs als Benfica, Barcelona en Sporting Lissabon hebben allemaal al een zaalvoetbalploeg’, zei hij aan VRT NWS.

De fusie lag al een aantal jaren eerder op tafel bij toenmalig Anderlechtvoorzitter Roger Vanden Stock. Het project sprong op het laatste moment af, maar Marc Coucke, opvolger van Vanden Stock, hapte wel toe. Dat bleek meteen een schot in de roos. De ‘nieuwe’ zaalvoetbalploeg van Anderlecht werkt zijn wedstrijden nu af in de gloednieuwe Alfasun Indoor Arena te Roosdaal. Die arena biedt plaats voor maar liefst 1200 supporters en ligt op slechts 16 kilometer van het Lotto Park.

De Alfasun Indoor Arena © Getty

Europese top

In het format van de Futsal Champions League moeten de ploegen eerst twee groepsfasen doorstaan – de eerste poulefase en de Elite Ronde – alvorens ze bij de final four terechtkomen. Die laatste vier ploegen maken dan onderling uit wie zich tot Europees kampioen mag kronen.

Dankzij de nieuwe arena mocht Anderlecht zijn wedstrijden in de eerste poulefase van de Champions League als gastheer in Roosdaal afwerken. Anderlecht werd tweede en stootte door naar de Elite Ronde, de tweede groepsfase in de Champions League. Tijdens die Elite Ronde kwamen de manschappen van trainer Luca Cragnaz in het vizier van topclub Barcelona, die in het voorgaande seizoen Europees kampioen werd. Een onderling duel zou beslissen wie groepswinst pakt. De inzet? Een eerste plaats en dus het bijhorende ticket naar de final four.

Anderlecht verbaasde en speelde een meer dan degelijke wedstrijd die eindigde in een gelijkspel: 5-5. Dat volstond om op basis van het doelpuntensaldo door te stoten naar de Europese top. Op vrijdag 5 mei herstart Sporting Anderlecht Futsal zijn Europese campagne in de halve finales van het tornooi. Op zondag 7 mei weten we wie de Futsal Champions League wint. Sporting gaat in het Spaanse Mallorca de strijd aan met medetopclubs Benfica, Sporting Clube de Portugal en Mallorca Palma Futsal.