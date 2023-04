Europees voetbal: stoten AA Gent, Anderlecht en Union door naar de halve finale?

Met Gent, Anderlecht en Union strijden vanavond drie Belgische teams op het Europese toneel. Het kan een historische avond worden, als alles meezit.

Het zou zomaar kunnen dat er na vanavond drie Belgische clubs in de halve finale van een Europese bekercompetitie staan. In de heenwedstrijd veroverden Gent (tegen West Ham, 1-1), Anderlecht (tegen AZ, 2-0) en Union (tegen Leverkusen,1-1) een niet onaardige uitgangspositie. Maar sommige aspecten zullen beter moeten, met het zicht op de kwalificatie.

KAA Gent: alert achterin

‘Het is niet fijn dat onze verdedigers amateuristisch worden genoemd’, zei coach Hein Vanhaezebrouck op de persconferentie. Dat stond te lezen in Britse kranten, die alludeerden op het nogal schlemielige openingsdoelpunt in de Ghelamco Arena. Terwijl de Gentse verdedigers elkaar nog aan het feliciteren waren vanwege een goede defensieve actie bracht West Ham de bal weer in het spel via een inworp. Enkele seconden later mocht Davy Roef de bal uit zijn netten halen. Een volstrekt vermijdbaar doelpunt, dat nog grote gevolgen kan hebben.

Op Europees niveau mag je zulke fouten niet maken, en al zeker geen twee keer. Dus het zal zaak zijn om vanavond wel secuur te blijven, 90 minuten lang. Niet makkelijk, gezien de overweldigende omstandigheden. Een vol London Stadium, dat kan onder de huid kruipen. Een afwachtende start, waarbij Gent zich geïntimideerd toont, kan funest zijn voor de uitkomst van de wedstrijd.

Zeker doelman Davy Roef mag zich niet gek laten maken. Hij liet in de heenwedstrijd een bal uit zijn handen glippen, met een doelpunt tot gevolg. Gelukkig kwam de VAR tussenbeide voor vermeend handspel van Aguerd. De fase werd ook voorgelegd aan Vanhaezebrouck tijdens de persbabbel, maar hij was niet van zins om van doelman te wisselen. Roef heeft al bij alle Europese wedstrijden tussen de palen gestaan, dus wil de coach hem ook dat vertrouwen blijven geven.

Anderlecht: geen vroeg tegendoelpunt

De Nederlandse kranten schreeuwden moord en brand over de heenwedstrijd. Anderlecht stuurde AZ met een 2-0 nederlaag terug naar Alkmaar, weliswaar na een middelmatige partij. Beide teams speelden onder hun niveau, en dat was onze noorderburen niet ontgaan.

De krant De Telegraaf verwoordde het zo: ‘AZ moet zich schamen voor de nederlaag. Niet alleen vanwege het onthutsend zwakke spel in het Astridpark, maar ook gezien het armetierige niveau van de opponent. Jansen gaf een dag voor de wedstrijd nog hoog op over Anderlecht, maar dat sloeg helemaal nergens op. “Paars-wit” staat niet zomaar negende in de Belgische competitie, maar zegevierde dankzij treffers van de beperkte Panamese spits Michael Murillo (vleugelverdediger, sic) en Majeed Ashimeru.’

Majeed Ashimeru verdubbelde de voorsprong en zette Anderlecht zo met anderhalf been in de halve finale. © Getty

De kans is dus groot dat AZ niet nog eens zo belabberd voor de dag zal komen. Een furieuze start is niet ondenkbaar, en dat is net wat Anderlecht moet proberen te temperen. Een vroege goal slikken kan dodelijk zijn, want dan is die 2-0 voorsprong al bijna niet meer van belang. Als paars-wit de openingsfase kan overleven, ligt de poort naar de kwalificatie open.

Spits Islam Slimani zal daar een rol in spelen. Als de Nederlanders komen opzetten en het tempo bepalen, moet hij in staat zijn om de bal vooraan bij zich te houden, zodat Anderlecht kan opschuiven. Ook doelman Bart Verbruggen, die er dit weekend vijf om de oren kreeg, zal weer zijn oude niveau moeten halen.

Union: niet achteruit kruipen

De heenwedstrijd tussen Union en Bayer Leverkussen kende twee gezichten. In de eerst helft waren de Brusselaars op z’n minst de evenknie van de Duitsers. Ze speelden vaak zonder veel problemen de bal rond en kwamen maar een paar keer in gevaar. Net na de rust viel dan ook de niet onverdiende openingstreffer. De immer aanwezige Victor Boniface rondde een knappe aanval af met een onhoudbare plaatsbal.

Union kon met opgeheven hoofd terugkeren naar Brussel na een 1-1 gelijkspel. © Getty

Maar van dan af kantelde de wedstrijd. Leverkusen nam over en eiste veel meer het balbezit op. Plots speelde het wel zoals het dat deed de voorbije weken in de Bundesliga. Het creëerde kans na kans, maar sprong daar niet zorgvuldig mee om. Toen Jeremie Frimpong de gemeten voorzet van Mitchel Bakker naast kopte, zakte de moed de Duitsers in de schoenen. Tot het jonge talent Florian Wirtz zijn duivels ontbond en de 1-1 in het doel schoof.

Als er dus eens iets wat Union niet mag doen, is het laag inzakken. Die afwachtende aanpak zorgde ervoor dat Leverkusen vrij kon combineren hoog op het veld en leidde tot het tegendoelpunt. De boodschap is dus om met vertrouwen te spelen en te proberen zelf de bal op te eisen, net zoals in de terugwedstrijd tegen Union Berlin in de vorige ronde.