Europa League: waarom Union zich niet mag laten misleiden door Leverkusen

In de kwartfinales van de Europa League staat Union oog in oog met Bayer Leverkusen. De ploeg die Club Brugge al tegenkwam in de Champions League-groepsfase is sindsdien getransformeerd, onder leiding van coach Xabi Alonso.

Even terugspoelen naar 7 september van vorig jaar, wanneer Bayer Leverkusen op bezoek komt in het Jan Breydelstadion voor de openingsmatch van de groepsfase van de Champions League. Een sterke Simon Mignolet en een kopbaldoelpunt van Abakar Sylla zorgen voor een Brugs delirium. Twee maanden later sleept Club in Duitsland een gelijkspel uit de brand en mag het overwinteren. Het leek alsof de landskampioen met verve een Duitse subtopper aan de kant had gezet, maar daar moet toch een kanttekening bij gemaakt worden. Op dat moment was Leverkusen zichzelf niet. De ploeg die vanavond de strijd aangaat met Union zal een ander gezicht tonen.

Topcoach Alonso

Dat Club de punten thuis hield, was natuurlijk een mooie prestatie, maar vlak daarna werd Leverkusen-coach Gerardo Seoane ontslagen. Dat gaf aan dat het bij Leverkusen niet goed liep in die periode. Zijn vervanger was Xabi Alonso. De ex-middenvelder van onder andere Liverpool en Real Madrid had zijn eerste stapjes in het trainersvak gezet bij het tweede elftal van Real Sociedad en mocht nu voor het eerst een gerenommeerde club onder zijn hoede nemen. De keuze van Leverkusen bleek een schot in de roos, want Alonso ontpopte zich al snel tot een toptrainer.

Jeremie Frimpong (midden) is een van de revelaties dit seizoen bij Leverkusen. © Getty

Hij bracht een duidelijk plan mee en dat loonde. Hij koos voor een 3-4-3-opstelling, waardoor zijn energieke middenvelders zich kunnen uitleven. Ook de snelheid van de rechtse wingback Jeremie Frimpong komt zo goed tot zijn recht: zijn aanvallende impulsen geven dynamiek aan het spel. Frimpong maakt gemiddeld drie geslaagde dribbels per 90 minuten en ze leveren nog iets op ook. De wingback maakte al acht goals, niet slecht van de Nederlander.

Alonso speelde in zijn carrière bijna uitsluitend op balbezit. Hij maakte deel uit van het Spanje dat drie opeenvolgende grote toernooien won sinds 2008, hét voorbeeld van een ploeg die de bal wil rondspelen. Maar Alonso maakte zich geen illusies bij zijn nieuwe club. Hij wist dat het onmogelijk zou zijn om dat spelpatroon er in te slijpen bij een ploeg die op dat moment in de kelder van het Duitse klassement zat.

Pragmatische aanpak

Alonso liet het idee van constant balbezit snel varen en koos voor een meer directe aanpak, waarbij Leverkusen bij het heroveren van de bal snel naar voren trekt. Zo creëerde hij een ploeg die – een beetje zoals Union onder Mazzu – op de juiste momenten verticaliteit in het spel kan brengen. Spits Patrik Schick is de Dennis Undav van dienst, terwijl Moussa Diaby de rol van Dante Vanzeir op zich neemt.

Die werkwijze loonde: in een mum van tijd loodste Xabi Alonso zijn ploeg uit de degradatiezone. Daarnaast plaatste Leverkusen zich voor de eindronde van de Europa League, door derde te worden in de Champions Leaguegroep met Club Brugge. Het versloeg daarna het Franse Monaco van Philippe Clement en het Hongaarse Ferencvaros en staat nu dus in de kwartfinale. Een opmerkelijke prestatie.

Bayer Leverkusen schakelde Monaco uit na penalty’s. © Getty

Zeker als je bedenkt dat Alonso daar niet echt extra middelen voor kreeg. Ondanks de slechte seizoenstart werd er tijdens de winter amper geshopt op de transfermarkt. Enkel Noah Mbamba, de jonge ex-middenvelder van Club Brugge, en reservedoelman Patrick Pentz versterkten de rangen. Het bestuur achtte de kern kwalitatief sterk genoeg om de remonte in te zetten en gelijk kreeg het.

Winning flow

De voorbije weken zette Leverkusen nog eens in de verf waartoe het in staat is. Het behaalde 15 op 15, met daarbij overwinningen tegen Bayern München en Eintracht Frankfurt. Een sterke reeks die de spelers met heel veel vertrouwen naar Union stuurt.

Toch is er geen sprake van onderschatting van de Belgische tegenstander. ‘Door onze confrontatie met Club Brugge eerder dit seizoen heb ik heel wat wedstrijden van Belgische clubs gezien, waaronder Union’, zei Alsonso tijdens de persconferentie. ‘Ik vind het echt een topteam. Veel toewijding, flexibiliteit en stuk voor stuk sterke spelers.’ Ook Karel Geraerts, coach van Union, kreeg een bloemetje toegeworpen: ‘Ik heb veel respect voor de coach, omdat hij elke wedstrijd tot in de puntjes voorbereid.’

Een goedlachse Xabi Alonso is op zijn hoede voor de individuele kwaliteiten van Union. © Getty

De vraag is dus of Union zijn voet zal kunnen zetten naast het getransformeerde Leverkusen. Het worden met zekerheid twee intense duels, waarbij de Brusselaars nog sterker voor de dag zullen moeten komen dan tegen hun vorige Duitse tegenstander Union Berlin.