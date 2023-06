Champions League-finale: 10 weetjes over de clash tussen De Bruyne en Lukaku

Op zaterdagavond 10 juni nemen Manchester City en FC Internazionale Milano het tegen elkaar op in de finale van de Champions League. Die finale is niet in het minst bijzonder te noemen.

Om 21 uur beginnen Kevin De Bruyne (31) met Manchester City en Romelu Lukaku (30) met Internazionale in Istanbul aan wellicht de belangrijkste wedstrijd uit hun carrière. City werd in 2008 overgenomen door de Abu Dhabi United Group en werd de rijkste club ter wereld. Sindsdien presteert City op hoog niveau en jaagt de club op Europese roem in de Champions League. Inter won in het verleden al drie keer de Europacup I/UEFA Champions League, maar na de laatste trofee in 2010 ging het bergaf met de Nerazzurri. Een decennium later werd Inter wel opnieuw kampioen (2021), maar een Champions League-titel zou de wederopstanding pas écht compleet maken.

City staat met De Bruyne zoals verwacht in de finale, Inter en Lukaku zijn ‘de grote verrassing’. Maar is deze affiche echt zo verwonderlijk? In de vorige Champions League-finale in het Atatürk Olympisch Stadion (Istanbul) stonden er ook een Italiaanse en een Engelse ploeg tegenover elkaar: AC Milan tegen Liverpool (2005). Ook toen was het de eerste officiële confrontatie tussen beiden, net zoals dat zaterdagavond ook het geval is bij City versus Inter. Destijds haalde Liverpool de overwinning binnen na een waar spektakelstuk. De clash tussen De Bruyne en Lukaku stond dus in de sterren geschreven.

De wederdienst van Džeko

Hoewel ze het nog nooit officieel tegen elkaar opnamen, troffen de clubs elkaar wel al op de vriendschappelijke International Champions Cup. Daarbij won zowel City als Inter al een keer. Bij de 3-0 overwinning van City in 2011 scoorde Edin Džeko (nu ex-City) tegen zijn huidige club Inter. Džeko heeft de Nerazzurri dus nog een wederdienst tegoed.

Haalt City de treble binnen?

Als Manchester City wint, dan halen ze als Engelse ploeg voor het eerst sinds stadsrivaal Manchester United in 1999 de treble binnen. Dat zou pas de tweede keer in de geschiedenis van het Engelse voetbal zijn. Treble-winnaars mogen zich landskampioen, bekerwinnaar én Europees kampioen (Champions League) noemen.

Pep Guardiola

Pep Guardiola, trainer van Manchester City, won in 2009 met FC Barcelona voor de eerste keer de Champions League, en dat als jongste trainer ooit op amper 38-jarige leeftijd. Zaterdagavond kan hij de trofee voor een derde keer binnenhalen.

FIFA 23

Volgens het hyperpopulaire videospel FIFA 23 zullen City en De Bruyne hun favorietenrol waarmaken. Het spel voorspelt dat Inter, met Lukaku op de bank, via Džeko op voorsprong zal komen. Toch zal City dankzij Haaland, Jack Grealish en İlkay Gündoğan de eindzege finaal makkelijk binnenhalen (5-3). De simulatie van het videospel lijkt wel een live-uitzending van de finale. Kijkt u hieronder vooral zelf eens.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Divock Origi

Dit jaar wint er sowieso opnieuw een Belg de Champions League. Dat deden hen er al zeven Belgen voor, maar slechts 3 daarvan speelde ook effectief mee in de finale: Eric Gerets (Europacup 1; PSV), Divock Origi (Liverpool FC) en Thibaut Courtois (Real Madrid CF). Tot nog toe is Origi ook de enige die scoorde in zo’n finale, daar kunnen De Bruyne en Lukaku dus verandering in brengen.

Verkeerde pilletje

Inter-doelman André Onana werd bij zijn vorige werkgever, AFC Ajax, nog negen maanden geschorst door de UEFA. De Kameroener testte in februari 2021 positief op doping. Naar eigen zeggen nadat hij per ongeluk een pil van zijn vrouw innam dat furosemide bevatte in plaats van een pijnstiller, door de erg gelijkaardige verpakking.

Dubbele marktwaarde

Op papier is Manchester City torenhoog favoriet. De marktwaarde van the citizens bedraagt meer dan 1 miljard euro, zowat het dubbele van de marktwaarde van Inter. Ook City’s waardevolste speler Erling Haaland (170 miljoen) is op dit moment meer dan het dubbele waard als Inters waardevolste speler en kapitein Lautaro Martínez (80 miljoen).

5215 speelminuten

Kevin De Bruyne heeft zowat dubbel zoveel aantal minuten op het kampioenenbal dan Lukaku. Aan ervaring geen gebrek dus bij de aanvoerder van onze Rode Duivels.

Filippo

Inter-trainer Simone Inzaghi doet misschien wel een belletje rinkelen, maar vergis u niet. Inzaghi is de ‘broer van’ vroege topspits Filippo Inzaghi, die met stadsrivaal AC Milan de Champions League won in 2003 en 2007. Simone Inzaghi speelde zelf ook voetbal bij Lazio, maar moest zich in schaduw van zijn broer tevredenstellen met ‘maar’ een UEFA Supercup.

100 miljoen euro

Winnen of verliezen, voor de portefeuille van de finalisten maakt dat amper een verschil. Het spaarpotje dat de UEFA verdeelt onder alle deelnemers van de Champions League bedraagt iets meer dan 2 miljard euro. De winnaar van de finalewedstrijd ontvangt 20 miljoen euro, de verliezer 15,5 miljoen euro. Over heel het parcours heen verzamelden beide finalisten een slordige 100 miljoen euro.