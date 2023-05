Kevin De Bruyne in halve finale van vervloekte Champions League: ‘Dit jaar moet het gebeuren’

Kevin De Bruyne (31) staat voor de vierde keer in de halve finale van de Champions League, met wat stilaan ‘zijn’ Manchester City is. Vanavond probeert hij (opnieuw) Real Madrid over de knie te leggen.

Als onze landgenoot Kevin De Bruyne zijn plek in de Hall of Fame veilig wil stellen, dan zal hij toch eens de Champions League-trofee moeten binnenhalen. Tenminste, dat is hoe Liverpool-icoon Jamie Carragher erover denkt. Voormalig Gouden Schoen en analist Marc Degryse treedt hem bij, maar relativeert het wel: ‘Het zou helpen om een zekere status te krijgen, maar het blijft gewoon een extra kers op de taart.’

City raakte vorige week opnieuw niet voorbij recordkampioen Real Madrid (1-1), die de trofee al 14 keer won. Gelukkig is De Bruyne in topvorm voor de terugwedstrijd van vanavond in het eigen Ethiad stadium. De internationale roem die bij de cup hoort, maakt het verschil tussen bij ‘de beste van zijn generatie’ of bij ‘de beste ooit’ te horen.

City werd sinds de komst van De Bruyne in 2015 een vaste waarde in de knock-outfases van de Champions League. Een jaar later volgde de succestrainer Pep Guardiola. City en Guardiola spreken sindsdien openlijk de ambitie uit om mee te strijden voor eindwinst in die begeerde Champions League. Zonder succes tot dusver.

De verwachtingen rond De Bruyne en City in de Champions League zijn vanzelfsprekend hoog, gezien de hopen geld die City al aan transfers spendeerde. Denk maar aan Jack Grealish, Ruben Dias, Rodri, Riyad Mahrez en natuurlijk onze eigen De Bruyne. City’s ploeg heeft de hoogste marktwaarde, zo’n 1,05 miljard euro. Het maakt een lege Europese prijzenkast des te opmerkelijker.

De Bruyne versus Courtois

Thibaut Courtois, ex-teamgenoot bij KRC Genk, won vorig jaar zijn eerste Champions League-trofee met Real Madrid. Dat zal ongetwijfeld steken bij De Bruyne. ‘King Kev’ scoorde net als in de vorige twee confrontaties met Real nog tegen zijn nationale doelman. Toch moest hij in twee van de drie knock-outs de duimen leggen voor Los Blancos. Courtois, en Real in het algemeen, lijkt wel het zwarte beest van De Bruyne te worden.

Volgens Degryse is het nu wel van moetens, gezien het briljante seizoen dat City achter de rug heeft met wonderkind Erling Haaland. De Bruyne wordt er ook niet jonger op: hij wordt op 28 juni 32 jaar. Degryse: ‘Je schopt het niet elk jaar tot in de finale. Het wordt dus een van de laatste kansen voor De Bruyne, al verwacht ik wel dat hij nog twee à drie jaar zal meestrijden met City. Het wordt hoe dan ook moeilijk. Als er één ploeg is die City weet te kloppen, is het Real wel. Dit City met Haaland is licht favoriet, maar ik zou Real niet afschrijven.’

Dat ene memorabele moment

Daarom staat City’s spelmaker volgens Jamie Carragher nog niet op gelijke hoogte met voetballegendes als Xavi, Iniesta, Pirlo, Modric of Steven Gerrard. Die laatste veroverde die status volgens Carragher toen hij in 2005 de Champions League won met Liverpool: Gerrard werd uitgeroepen tot Man van de Match.

Carragher: ‘Gerrard heeft dat Istanbul-moment. Dat flitst aan je voorbij wanneer je denkt aan Steven Gerrard. En dat moment hebben we nog niet van Kevin De Bruyne.’

Degryse begrijpt wat Carragher bedoelt, maar maakt er graag even een kanttekening bij: ‘Messi werd ook beschouwd als de beste speler ter wereld, al voor hij het WK won. Alleen hebben sommigen die ultieme bevestiging nodig. De Bruyne is sowieso al een van de beste middenvelders.’