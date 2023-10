Verovert cricket na de Olympische Spelen van 2028 ook de rest van de wereld?

Kan de populariteit van cricket dankzij een pas toegekende olympische status de grenzen van het Britse Gemenebest doorbreken?

Welgeteld één cricketmatch werd er ooit gespeeld in de geschiedenis van de Olympische Spelen. In 1900 in Parijs, toen Groot-Brittannië en Frankrijk het tegen elkaar opnamen, nadat België en Nederland zich hadden teruggetrokken. 128 jaar later maakt cricket zijn comeback in het Amerikaanse Los Angeles, met zowel een mannen- als een vrouwencompetitie. Het is een van de vijf nieuwe sporten die het organisatiecomité van LA 2028 heeft gekozen, naast squash, honkbal, flag football en lacrosse. De toevoeging van die laatste sporten is logisch, gezien hun grote populariteit in de Verenigde Staten.

Afgelopen zomer werd daar een Major League met zes teams opgericht, maar cricket behoort er eerder tot het nichesegment. Dat het organisatiecomité van LA 2028 cricket toch op zijn verlanglijstje zette, en het Internationaal Olympisch Comité (IOC) het vorig weekend ook officieel heeft goedgekeurd tijdens een congres in het Indiase Mumbai, is geen toeval. Uiteraard heeft het met geld te maken. Cricket is immens populair in India, waar tot half november het wereldkampioenschap wordt afgewerkt. 90 procent van de ruim één miljard cricketfans en 300 miljoen beoefenaars wereldwijd komen ervandaan. De marktwaarde van de Indian Premier League Cricket? Liefst 8,4 miljard dollar.

Amper 3 uren

Die Indiase markt van in totaal 1,43 miljard inwoners heeft het IOC nog niet kunnen inpalmen. De mediarechten van de huidige olympische cyclus bedragen slechts 20 miljoen dollar. Klein bier in vergelijking met grote, westerse landen. Volgens een schatting van de International Cricket Council (ICC) zouden die mediarechten in India, met de toevoeging van cricket, een pak meer waard worden: 200 à 268 miljoen dollar, meer dan een vertienvoudiging. Een surplus dat in de kassa van het IOC belandt, maar gedeeltelijk ook in die van het organisatiecomité van LA 2028. Dat kreeg een extra zetje van Eric Garcetti, ex-burgemeester van Los Angeles en huidig Amerikaans ambassadeur in… India.

90 procent van de ruim één miljard cricketfans wereldwijd komt uit India.

De olympische status moet de populariteit van de sport in de niet-traditionele cricketlanden ook opvijzelen. Cricket heeft weliswaar een heel brede fanbasis, maar in slechts een beperkt aantal landen. Stuk voor stuk zijn het lidstaten van het Britse Gemenebest, waar cricket is ingebed in de sportcultuur: Engeland, Zuid-Afrika, India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Australië, Nieuw-Zeeland en de Caraïbische eilanden, die in het cricket de West Indies vormen. Maar om de rest van de wereld te veroveren heeft de sport een (te) hoge toegangsdrempel. Cricket is niet alleen vrij duur − qua uitrusting, accommodatie, onderhoud van de velden − het is ook ingewikkeld voor sportfans die er niet mee zijn opgegroeid. Het traditionele format duurt, zeker in deze socialemediatijden, ook bijzonder lang, tot acht uur per match. Op de Spelen van 2028 zal niet toevallig het kortere Twenty20-format van ‘slechts’ drie uur gehanteerd worden.

Protectionisme

Een andere reden voor die beperkte mondiale reikwijdte is protectionisme door de grootmachten van het cricket. Die hebben geen enkele moeite gedaan om de deur naar de rest van de wereld te openen, op promotioneel noch op sportief vlak. In 2007 namen aan het wereldkampioenschap bijvoorbeeld nog zestien teams deel. Daarin versloegen Ierland en Bangladesh verrassend favorieten Pakistan en India. Het aantal deelnemende landen werd nadien gereduceerd tot tien, zoals ook op het huidige WK in India. Het doel? Ervoor zorgen dat de traditionele cricketlanden zo lang mogelijk konden meegaan. Het duurde zelfs tot na de Spelen van Tokio 2021 voordat de International Cricket Council het eens raakte over een olympische kandidatuur en er een werkgroep voor oprichtte. Met succes. En ook niet eenmalig, want aangezien de Olympische Spelen van 2032 in het cricketland Australië (Brisbane) zullen plaatsvinden, zal de sport twee keer op rij een olympische status genieten. Of dat het cricket buiten het Britse Gemenebest veel populairder zal maken, valt te betwijfelen.