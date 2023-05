Dure tickets voor Olympische Spelen in Parijs: voor 3400 euro naar Nina Derwael

De ticketverkoop voor Parijs 2024 draaide voor veel ‘uitgelote’ Belgen uit op een teleurstelling. Wie er volgend jaar bij wil zijn, kan op zoek naar vipkaartjes, of gewoon gratis gaan.

‘Wij, atleten, verzorgen de show. Maar mijn familie is niet eens zeker dat ze het zal kunnen meemaken, omdat de tickets zo duur zijn. Het is een schande’, klaagde Nafi Thiam, doorgaans eerder voorzichtig in haar uitspraken. Thiams broer had gezocht naar kaartjes voor de finale van de zevenkamp op de Olympische Spelen van Parijs, waar zij voor de derde keer op rij goud kan pakken. De enige beschikbare zitjes kostten 690 euro per persoon. Te prijzig, vond de familie Thiam die, zoals het er nu naar uitziet, thuis zal blijven.

Een olympiade op een paar uurtjes rijden van de Belgische grens maken we niet gauw meer mee. De Spelen van 2028 en 2032 vinden plaats in Los Angeles en Brisbane. In 2036 trekt het olympische circus waarschijnlijk naar de Qatarese hoofdstad Doha, nadien wil het Internationaal Olympisch Comité (IOC) graag een toernooi in Afrika, en ook in Zuidoost-Azië broeden een aantal landen op een bod. Als de Olympische Spelen nog eens West-Europa aandoen, dan zal het zijn met atleten die nog geboren moeten worden.

Parijs 2024 verkocht zich als ‘een goedkoop, volks toernooi waar ook de gewone man mee van kan genieten’. Van de zowat 10 miljoen tickets zou de helft minder dan 50 euro kosten, beloofde het organisatiecomité. Dat is niet gelogen en tegelijk is het volksverlakkerij. Onlangs raakte bekend dat de helft van die goedkope kaartjes naar de Franse overheid gaat. Hoe die tickets verdeeld zullen worden, is in Frankrijk een heet hangijzer. Een groot deel belandt wellicht bij de vrijwilligers die de Spelen in goede banen leiden, al wordt er tegelijk gecommuniceerd dat het geen zin heeft om je op te geven als vrijwilliger in de hoop wedstrijden te kunnen zien. In Frankrijk woedt een hevige controverse om de mank gelopen ticketverkoop: er wordt zo veel belastinggeld gespendeerd om de Spelen te organiseren en dan kan Jean met de pet er niet eens bij zijn.

Veel Parijzenaars willen tijdens de Spelen tienduizenden euro’s verdienen via Airbnb.

Publiekstrekkers

Heel even was het mogelijk om als particulier betaalbare kaartjes voor de Spelen te bemachtigen. De ticketverkoop verloopt in drie fasen, waarvan er nu twee achter de rug zijn. Telkens moest je zogezegd worden uitgeloot, maar veel stelde dat niet voor. Zo goed als iedereen die zich registreerde op de website kreeg een tijdsslot toegewezen. Toch was die loting erg belangrijk, omdat het de volgorde van bestellen bepaalde. Na drie dagen was het leeuwendeel van de goedkope kaartjes de deur uit. Zeker voor turnen, atletiek of zwemmen – traditioneel de publiekstrekkers op de Spelen – waren er al snel alleen nog peperdure tickets over. De stadssporten waren nagenoeg meteen compleet uitverkocht. Het IOC weet goed waarom het skateboarden, 3×3-basketbal, breaking (breakdancen) en freestyle BMX opnam in het olympische programma: het zijn hippe, flitsende events die een ruim publiek aanspreken. Ook de tickets voor het beachvolleybal, dat plaatsvindt aan de voet van de Eiffeltoren, gingen razendsnel de deur uit, al spelen daar redenen die niets met sport te maken hebben.

Fase twee van de ticketing begon op 11 mei. Voor enkele prestigieuze events, zoals de 100 meter sprint, begon de verkoop dan pas. Opnieuw bleken de schaarse goedkope zitjes in een mum van tijd weg. Wel vlot verkrijgbaar waren kaartjes voor de openingsceremonie aan de Jardins du Trocadéro. Prijs: een verbijsterende 2700 euro. De openingsceremonie is een parade van boten over de Seine. Elders in de stad kunt u het spektakel gratis bewonderen.

Tony Estanguet, voorzitter van het organisatiecomité, noemt de kritiek op de dure tickets overdreven. Hij zegt dat de prijzen in lijn liggen met die van de vorige olympiade in Tokio, al vond dat toernooi wegens de pandemie uiteindelijk zonder publiek plaats. De organisatie benadrukte dat er ook in de tweede fase een ruim aanbod aan goedkope tickets beschikbaar was. Dat ging vooral over voetbal en golf. De 64 voetbalwedstrijden worden over heel Frankrijk gespeeld, in stadions met tienduizenden plaatsen. Dat de helft van de olympische kaartjes minder dan 50 euro kost, is zo goed als volledig te danken aan het voetbal. Ook golf is een sport die uitgesmeerd wordt over veel competitiedagen, op een groot terrein dat veel volk kan ontvangen.

Zuinige vip

Aan het eind van het jaar zullen de overgebleven tickets te koop worden aangeboden. Het is nog onbekend hoe dat zal verlopen. Zoeken op Ticketswap of een ander doorverkoopplatform heeft geen zin. De organisatie lanceert binnenkort een website waar kaartjes kunnen worden doorverkocht. Als de prijs er niet toe doet, bestaat er een interessant en weinig bekend alternatief. Op hospitalitytravelpackages.paris2024. org kunt u viptickets kopen, al dan niet inclusief verblijf. Zo’n kaartje is niet voor ieders portefeuille: een Gold Pass voor de brugfinale van Nina Derwael kost 3400 euro, taks niet inbegrepen. Dat is zelfs voor viptickets uitzonderlijk duur. De meeste Gold, Silver en Bronze Passes kosten tussen 200 en 500 euro. De finalesessie van judoka Matthias Casse kunt u bijwonen voor 465 euro. De viptickets kunt u gewoon boeken, zonder loting.

Af en toe is vip zelfs de zuinigste optie. De gewone kaartjes voor 3×3-basketbal waren meteen uitverkocht, ook de zitjes van 250 euro. Viptickets voor 3×3 zijn er nog altijd: wij hebben er vorige week gekocht aan 95 euro per stuk. Voor de wedstrijddag van gewichthefster Nina Sterckx zijn er travel packs met één nacht verblijf voor 550 euro, terwijl een kaartje al 150 euro kost. Mogelijk ben u daar goedkoper mee af.

In toeristenstad Parijs is er aan accommodatie geen gebrek.Toch lijkt het verblijf de grootste kostenpost te worden. Op dit moment kun je zo goed als geen hotels boeken voor de Spelen. Dat kan pas vanaf komende zomer, tegen prijzen die een veelvoud bedragen van wat je normaal betaalt. De Franse pers schreef over Parijzenaars die tijdens de Spelen de stad verlaten en via Airbnb tienduizenden euro willen verdienen. Die verwachte olympische bonus stuwt zelfs de vastgoedprijzen omhoog.