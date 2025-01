Sportsponsoring: betalingen in cryptomunten is helemaal terug

Nog voor Donald Trump de eed aflegt als Amerikaans president is terugkeer van cryptosponsoring in de sport al een feit.

In mei 2019 postte American-footballspeler Russell Okung op het toenmalige Twitter: ‘Betaal mij in bitcoin.’ Anderhalf jaar later zette hij de helft van zijn salaris van 13 miljoen dollar voor het NFL-seizoen van 2020 om in de digitale munt.

Zijn zet werd met scepsis bekeken, zelfs zijn moeder was ongerust. Vier jaar later heeft Okung zijn gelijk gehaald, en geniet hij naar eigen zeggen van zijn ‘overwinningsrondje’. Toen hij in 2020 zijn dollars omzette in bitcoin, was de digitale munt zo’n 20.000 euro waard. Vorige week was dat… 97.000 euro.

Okung heeft intussen Bitball opgericht, een nieuwe competitie met de focus op flag football, een variatie op American football. Die league betaalt haar atleten in bitcoins. Okung hoopt dat Bitball voor andere sportliga’s wereldwijd de katalysator zal zijn om hetzelfde te doen.

Zover is het (nog) niet, maar bekende NFL-spelers zoals Aaron Rodgers en Odell Beckham Jr en NBA-speler Klay Thompson volgden wel zijn voorbeeld, door een deel van hun miljoenenloon om te zetten in cryptovaluta.

Beckham Jr. pochte ermee op sociale media toen de bitcoinkoers na de verkiezing van Donald Trump tot nieuwe Amerikaanse president met 30.000 à 40.000 euro steeg. Trump beloofde in zijn campagne dan ook om van de VS de ‘cryptohoofdstad van de wereld’ te maken door de regelgeving te versoepelen.

Vooral in het voetbal is de cryptosponsoring ‘hotter’ dan ooit.

Nog voor Trumps verkiezing had cryptosponsoring in de sport weer een opgang beleefd. Dat blijkt uit de laatste cijfers van CoinGecko, een website die de statistieken over de markt voor digitale valuta bijhoudt.

In 2021 vond er boom plaats, met 33 sponsordeals die met sportteams en competities werden afgesloten. Ook NFT’s, digitale eigendomscertificaten van onlinecreaties, waren toen een hype. Zelfs Wout van Aert verkocht er drie, ter waarde van 47.000 euro.

Toen de cryptobubbel in 2022 barstte, met onder meer de val van een grote speler als FTX, viel het aantal nieuwe sponsorovereenkomsten sterk terug: 25 in 2022, en nog amper 8 in 2023. In 2024 steeg de curve weer. Tot en met eind september waren er al 26 nieuwe deals, naast 16 bestaande.

Vooral in het voetbal is de cryptosponsoring ‘hotter’ dan ooit. In augustus 2024 gingen Crypto.com en de UEFA (Champions League) een partnership aan tot en met 2027, twee jaar nadat het bedrijf de stekker had getrokken uit een deal ter waarde van bijna een half miljard euro.

Ook topclubs als Manchester City (met OKX), Ajax (Coinmerce), Borussia Dortmund (BlockDAG) en Tottenham Hotspur (Kraken) gingen in 2024 in zee met cryptobedrijven of versterkten hun relatie. Manchester United, FC Barcelona, Chelsea, AC Milan, Inter Milaan, Lazio Roma en Porto waren al eerder ingestapt.

De link is vlug gelegd: in steeds meer Europese landen wordt gokreclame aan banden gelegd, waardoor clubs een deel van hun sponsorgeld dreigen te verliezen. Daarom boren ze andere inkomstenbronnen aan.

Voorzichtiger

Ook in andere sporten vindt de cryptosponsoring steeds meer ingang, vooral in (W)NBA-basketbal, Esports (gezien de logische digitale connectie) en in motorsporten. Crypto.com sloot afgelopen december met de formule 1 een nieuwe deal tot en met 2030 ter waarde van zo’n 20 miljoen euro per jaar en is hoofdsponsor van de GP van Miami. OKX en Binance zijn al langer partners van McLaren en Alpine. Bybit Exchange verlengde wel zijn overeenkomst niet met Red Bull voor 2025.

In het golf werd afgelopen december voor het eerst ook prijzengeld uitbetaald in cryptomunt. In The Showdown, een exhibitietoernooi in Las Vegas tussen vier topgolfers, ontvingen zij 9 miljoen euro in CRO Cronos, de ‘munteenheid’ van sponsor Crypto.com.

Hoewel cryptosponsoring toeneemt, zijn veel clubs en competities wel voorzichtiger geworden, na eerdere financiële fiasco’s. Ze vragen meer vooruitbetalingen en bankgaranties. En ze beperken zich tot spelers die de neergang van de industrie in 2022 hebben doorstaan.