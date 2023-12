Olympische Spelen Parijs 2024: Belgische wielrenners maken grootste kans op medailles

Databureau Gracenote voorspelt tien medailles voor Team Belgium op de Olympische Spelen in de zomer van 2024. Hoe realistisch is dat?

In de aanloop naar elke Olympische Spelen maakt Gracenote een voorspelling van de medailletabel. Eerder dit jaar zette het sportstatistiekenbureau het aantal van het Belgische team in Parijs 2024 op dertien medailles. Dat zouden er liefst zes meer zijn dan in Tokio 2021. Toen waren Nina Derwael en co. goed voor zeven medailles, een evenaring van het Belgische naoorlogse record uit 1948.

In de voorspelling van begin november schroefde Gracenote het aantal terug tot tien medailles. Cédric Van Branteghem en Jean-Michel Saive, de ceo en de voorzitter van het BOIC, reageerden dat ze zeer tevreden zouden zijn met dat aantal, al nuanceerden ze ook enkele specifieke voorspellingen van Gracecote. Dat dicht bijvoorbeeld zilver toe aan het duo Lotte Kopecky/Shari Bossuyt in de ploegkoers, terwijl die laatste nog altijd op non-actief staat na een positieve dopingtest.

WK-medailles

De officiële ambitie van het BOIC is om beter te doen dan de zeven medailles (waaronder drie gouden) van Tokio. Op basis van het aantal recente WK-medailles in een olympisch nummer die Belgische olympiërs of teams het afgelopen of vorig jaar hebben behaald, wordt dat niet vanzelfsprekend. Dat zijn er ‘slechts’ zes, waarvan vier in het wielrennen. Remco Evenepoel behaalde afgelopen augustus goud op het WK tijdrijden, Wout van Aert veroverde zilver op de wegrit (zoals in de olympische wegrit in Tokio), terwijl Lotte Kopecky de regenboogtrui pakte in de wegrit van de vrouwen en brons op zak stak in het omnium op de piste. Verder was er zilver voor de Red Lions op het WK hockey (een ‘teleurstelling’, na goud in Tokio), en vocht Matthias Casse zich naar zilver op het WK judo (na brons in Tokio).

Zelfs als Nina Derwael en Nafi Thiam fit raken, bieden ze geen garantie meer op goud.

Dat kleinere aantal, ook qua gouden medailles, heeft voor een stuk te maken met het blessureleed van de Belgische olympische kampioenes van Tokio, Nina Derwael en Nafi Thiam. Zij moesten forfait geven voor het jongste WK gymnastiek en atletiek. De Belgische jumpingploeg, die brons behaalde in Japan, eindigde wel als derde op het meest prestigieuze landentoernooi in Aken, maar kon geen finaleplaats behalen op het EK. Atleet Bashir Abdi kwam niet in actie op het WK, werd derde in de marathon van Chicago en won die van Rotterdam (in een tijd waarmee hij de vijfde snelste marathonloper van 2023 werd).

Belgian Cats

Lichtpunten waren dit jaar wel de historische Europese titel van de Belgian Cats in het basketbal, de tweede plaats van de Red Panthers op het EK hockey, en Europese medailles van gewichthefster Nina Sterckx (zilver) en turnster Lisa Vaelen (brons op de sprong).

Enkele dichte ereplaatsen op WK’s waren ook hoopgevend: van Hermien Peters en Lize Broekx (vierde WK kajak, 500 meter sprint), van Robbe Ghys en Lindsay De Vylder (vierde WK ploegkoers), van de Belgische 4×400 meterploeg bij de vrouwen en de mixed-relayploeg en van 400 meterloopster Cynthia Bolingo (alle drie vijfde op het WK atletiek).

Ook de zege van taekwondoka en ex-wereldkampioene Sarah Chaari op de Europese Spelen en op de jongste Grand Prix in Manchester was beloftevol, net als de sterke comeback van triatleet Marten Van Riel (vierde op de Spelen in Tokio) na veel blessureleed.

Toch is de vraag of zij die prestaties in Parijs ook kunnen omzetten in olympische medailles, met een nog grotere concurrentie. Zelfs als Derwael en Thiam volledig fit in Parijs raken, bieden zij op hun leeftijd geen garantie meer op goud. Ook het onoverwinnelijke aura van de Red Lions is dit jaar afgebrokkeld. Na het WK-zilver, begin dit jaar, volgde in de zomer ‘maar’ brons op het EK.

Het is niet onrealistisch dat Team Belgium in Parijs weer zeven olympische medailles zal veroveren, maar dan zal het leeuwendeel uit het wielrennen komen, van Wout van Aert, Remco Evenepoel en Lotte Kopecky. De parcours van de weg- en de tijdritten lijken voor hen uitgestippeld.

Evengoed past de puzzel net op tijd bij de andere medaillekandidaten, en worden het de meest succesvolle Zomerspelen in de recente geschiedenis voor België. Afspraak op 11 augustus, bij de slotceremonie in Parijs.