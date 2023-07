Olympische Spelen 2024: hoe veilig wordt de openingsceremonie in Parijs?

Over exact een jaar, op 26 juli 2024, beginnen de Olympische Spelen in Parijs met een unieke openingsceremonie op de Seine.

De voorbije 29 Olympische Zomerspelen begonnen allemaal met een openingsceremonie in het olympisch stadion. Voor de gaststad, en bij uitbreiding het hele gastland, een prestige-evenement om zich aan de wereld te tonen. De openingsceremonie van de Spelen van Parijs in 2024 vindt niet plaats in het Stade de France, maar op de rivier de Seine. De 10.500 atleten, verdeeld over ruim 200 nationale teams, zullen op 160 boten van toeristische bedrijven een route van zes kilometer door het centrum van de Franse hoofdstad varen.

Die boottocht start aan de Pont d’Austerlitz, gaat in westelijke richting voorbij het Île Saint-Louis en het Île de la Cité, en eindigt na een passage onder tien bruggen aan het park Trocadéro, in de schaduw van de Eiffeltoren. Daar wordt de openingsceremonie afgesloten met onder meer een artistieke en muzikale show en het aansteken van de olympische vlam. De hele ceremonie zal zo’n drieënhalf uur duren.

Voor de openingsceremonie, maar ook voor de competities van het openwaterzwemmen en het zwemonderdeel van de triatlon, heeft Parijs 1,5 miljard euro geïnvesteerd in een schoonmaakproject om de zwaar vervuilde Seine van afvalwater en andere troep te zuiveren.

Langs het parcours, met onder meer tachtig grote videoschermen, zullen in totaal 600.000 toeschouwers worden toegelaten, maar dat aantal kan de organisatie nog aanpassen. Zo’n 100.000 plaatsen op de quais bas (benedenkaaien) van de Seine zullen betalend zijn. De prijzen daarvoor schommelen tussen 90 en 2700 euro. De plaatsen op de quais hauts (bovenkaaien) zijn gratis en voorzien voor het ‘gewone’ publiek. Die toeschouwers moeten wel tickets aanvragen, zodat de organisatie via een speciaal gecreëerd registratieplatform exact kan bepalen hoe ze alle aanwezigen over het parcours kan verdelen. Vele honderden beveiligingscamera’s en AI-software moeten dat ook in het oog houden.

© www.paris2024.org

Liefst 35.000 van de in totaal 250.000 Franse politieagenten worden ingeschakeld om toe te zien op de veiligheid. Dat is de grootste bezorgdheid van de organisatie. Een evenement van deze schaal op zo’n grote openbare ruimte is een makkelijk doelwit voor droneaanvallen of conventionele terreuraanslagen. Zoals in 2015, toen islamitische extremisten 147 mensen vermoordden in Parijs, onder meer dicht bij het Stade de France.

De organisatie zal een antiterreurperimeter aanleggen, waarin elke persoon kan worden gefouilleerd. Op de benedenkaaien zullen privéveiligheidsagenten instaan voor de beveiliging en voor de ruim tweehonderd aanwezige staatshoofden worden special forces van het Franse leger opgetrommeld. Tony Estanguet, de voorzitter van het organisatiecomité, beklemtoonde al dat Parijs op 26 juli 2024 ‘de veiligste plek ter wereld’ zal zijn.

Toch zijn er zorgen, nadat er voor de Champions Leaguefinale van vorig jaar in het Stade de France grote incidenten waren met voetbalfans, wegens veel valse tickets. Maar ook na de wekenlange protesten die begin dit jaar in heel Frankrijk plaatsvonden, tegen de pensioenplannen van de Franse regering, en na de zware rellen van de afgelopen weken omdat een politieagent de zeventienjarige Nahel had doodgeschoten. Er wordt ook gevreesd voor toeschouwers die in de Seine zullen tuimelen of vanaf de bovenkaaien naar de benedenkaaien zullen vallen.

Voor Parijs wordt de openingsceremonie een onschatbare reclame, waarbij alle bezienswaardigheden van de lichtstad in beeld zullen worden gebracht. ‘Het is onze verantwoordelijkheid om dromen te creëren, om te tonen hoe ongelofelijk mooi deze stad en Frankrijk is’, zei Tony Estanguet bij de voorstelling van de openingsceremonie. Maar als er iets grondig fout zou gaan, zal de wereld evengoed toekijken hoe die droom een nachtmerrie werd.