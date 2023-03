BBC in zwaar weer na schorsing ‘Match of the day’-presentator Gary Lineker

De schorsing van oud-voetballer Gary Lineker als presentator door de BBC heeft zaterdag tot hevige kritiek geleid op de Britse openbare omroep. Lineker kreeg steun van verschillende politici en collega-commentatoren na een tweet met kritiek op het asielbeleid van de regering.

‘Revolte voor Lineker’, ‘Muiterij bij de BCC’, ‘Beebs gaat te ver’: de voorpagina’s van de Britse kranten hebben zaterdag meer aandacht voor de polemiek rond de presentator van de populaire voetbalshow ‘Match of the day’ dan voor het bezoek van premier Rishi Sunak aan Parijs gisteren. De gewezen aanvaller van de Engelse nationale ploeg, die de show al presenteert sinds 1999, werd geschorst door de BBC na een kritische tweet dinsdag.

‘Wreed beleid’

Lineker haalde daarbij uit naar een nieuw wetsontwerp van de conservatieve regering dat migranten die met bootjes aankomen in het Verenigd Koninkrijk verbiedt om asiel aan te vragen. Op Twitter omschreef Lineker het nieuwe asielbeleid als een ‘onmetelijk wreed beleid gericht op de meest kwetsbare mensen in een taal die niet verschilt van die van Duitsland in de jaren 1930’.

Zijn uitspraken veroorzaakten hevige controverse. Sowieso liggen migratiekwesties al gevoelig. Maar de BBC krijgt ook met de regelmaat van de klok kritiek van rechts dat ze partijdig zou zijn.

De BBC zei eerst dat er een gesprek zou volgen met Lineker. Maar vrijdag besliste de BBC dat Lineker niet langer ‘Match of the Day’ zou presenteren ’tot we een duidelijk akkoord hebben over zijn gebruik van sociale media’.

Solidariteit

Zes commentatoren reageerden al dat ze zich gezien ‘de omstandigheden’ terugtrekken uit de show. Ook verschillende gasten van het programma, zoals de Engelse oud-internationals Ian Wright en Alan Shearer, deden dat. ‘Iedereen weet wat ‘Match of the day’ voor mij betekent, maar ik zal er morgen niet zijn. Solidariteit’, gaf Ian Wright vrijdag aan.

Een online petitie om Lineker te steunen kreeg al 135.000 handtekeneningen. Ook de hashtag #BoycotBBC is trending op Twitter. Uit politieke hoek klinkt er eveneens zware kritiek, van de socialistische oppositie tot de Schotse premier Nicola Sturgeon, die het standpunt van de BBC ‘onhoudbaar’ noemt. Volgens haar brengt die ‘de vrijheid van meningsuiting in gevaar, onder politieke druk’.

The Daily Express schrijft zaterdag dat een groep van 36 conservatieve parlementsleden een brief geschreven zou hebben aan de algemeen directeur van de BBC, Tim Davie, om ‘onvoorwaardelijke’ excuses te eisen van Lineker.

‘De BBC heeft zijn eigen geloofwaardigheid geschaad doordat ze de indruk geeft om te plooien onder druk van de regering’, reageert oud-directeur Greg Dyke. Volgens hem zou de onpartijdigheid die geëist wordt van medewerkers die rond politieke actualiteit werken niet moeten gelden voor de presentatoren van amusementsprogramma’s.