Basketballer LeBron James zal binnenkort een nieuw NBA-record rijker zijn

Jonas Creteur gaat op zoek naar een markant cijfer van de sportweek.

Vorig seizoen werd LeBron James de NBA-speler die de meeste punten ooit scoorde in de reguliere competitie van ’s werelds grootste basketbalcompetitie. Hij onttroonde Kareem Abdul-Jabbar, die in zijn carrière goed was voor 38.652 punten. Intussen zit de vedette van de LA Lakers aan meer dan 39.000 punten en behoudens een zware blessure is de kans reëel dat hij eind dit seizoen de magische kaap van de 40.000 punten rondt.

James, die op 30 december 39 jaar wordt, is intussen bezig aan zijn 21e NBA-seizoen. Hoewel hij na de uitschakeling van de Lakers in de jongste play-offs zei dat hij een pensioen overwoog, begon The King afgelopen zomer weer met verse moed aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Vaak zat hij, tot verbazing van zijn ploegmaats, al om zeven uur in de gym om zijn imposante lichaam – 2,06 meter voor 113 kilogram – klaar te stomen.

Een lijf dat de voorbije jaren al vaak werd geteisterd door blessures, waardoor James in vijf seizoenen bij de Lakers gemiddeld dertig procent van de wedstrijden miste. Toch blijft hij een basketbalgenie en een freak of nature. Ook dit seizoen scoort hij gemiddeld 29 punten. Ter vergelijking: de vijf andere spelers die ooit minstens 21 seizoenen in de NBA hebben gespeeld, scoorden in hun 21e seizoen sámen gemiddeld 29 punten per wedstrijd. En slechts één keer haalde een van die vijf (Dirk Nowitzki) meer dan 25 punten in één match.

Een nooit gezien niveau voor een speler die binnenkort (de timing is afhankelijk van eventueel gemiste wedstrijden) een nieuw record zal verbeteren: dat van het hoogste aantal gespeelde minuten in de reguliere competitie en de play-offs samen. Dat staat voorlopig ook op naam van Kareem Abdul-Jabbar, die 66.297 minuten op zijn teller heeft staan, of 46 volledige dagen. Als zijn lichaam standhoudt, zal LeBron James dat recordaantal nog flink opkrikken. Hij wil immers samenspelen met zijn zonen Bronny (19) én Bryce (16). Die kunnen in respectievelijk juni 2024 en 2026 gedraft worden, en in het daaropvolgende najaar hun NBA-debuut maken. Als Bronny zijn basketbalcarrière aan de University of Southern California tenminste kan voortzetten na zijn hartstilstand van afgelopen zomer. Alleen als Bronny zou moeten stoppen met basketbal, én James met de LA Lakers dit seizoen vroegtijdig uitgeschakeld wordt in de titelstrijd, bestaat de kans dat hij dan al een punt achter zijn loopbaan zet. Maar ook dan zal die carrière ongeëvenaard zijn.