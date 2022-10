Nadia Vereecke (77) over vrijheid: ‘Nu kan ik alles doen en laten wat ik wil’

In april 2021 lanceerde Knack-journaliste Ann Peuteman een oproep: ze zocht 75-plussers die zich ergeren aan de manier waarop er tegen en over hen wordt gesproken, hoe er met hen wordt omgegaan en hoe ze in de media vaak worden opgevoerd. Binnen de paar dagen liepen er honderden reacties binnen. Acht van die ouderen getuigen in de film Rebels, een productie van Victoria Deluxe in samenwerking met Okra en Knack.

Vandaag stellen we u voor aan Nadia Vereecke (77), die als verpleegkundige werkte en na haar pensioen de bouw van een Marokkaans ziekenhuis coördineerde. Nog altijd wil ze zich zo nuttig mogelijk kunnen maken. Al geniet ze ook enorm van haar vrijheid. ‘Nu kan ik alles doen en laten wat ik wil’, zegt ze.