Mohamed Kabbar (76) over culturen samenbrengen: ‘Je moet je buren leren kennen’

In april 2021 lanceerde Knack-journaliste Ann Peuteman een oproep: ze zocht 75-plussers die zich ergeren aan de manier waarop er tegen en over hen wordt gesproken, hoe er met hen wordt omgegaan en hoe ze in de media vaak worden opgevoerd. Binnen de paar dagen liepen er honderden reacties binnen. Acht van die ouderen getuigen in de film Rebels, een productie van Victoria Deluxe in samenwerking met Okra en Knack.

Vandaag stellen we u voor aan Mohamed Kabbar (76), die eind jaren tachtig vanuit Sudan naar België kwam om hier aan de universiteit te studeren. Het is zijn levensmissie om mensen uit verschillende culturen met elkaar te verzoenen. ‘Je moet je buren leren kennen’, zegt hij.