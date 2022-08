Polestar vertrekt met een schone lei

Van een vliegende start gesproken. Na ruim twee jaar op de markt zet Polestar nieuwe maatstaven in het segment van de elektrische wagens en nodigt het zijn concurrenten uit klaarheid te scheppen over de ecologische voetafdruk van hun wagens.

In no-time van een veelbelovende start-up naar een gevestigde waarde in een uitermate concurrentiële sector: je moet het maar doen. Over het hoe en waarom moet managing director van Polestar Belux Lies Eeckman niet lang nadenken. “Polestar is als pure premium electric player een nieuwkomer op de markt met een duidelijke missie en strategie. Ons einddoel is een klimaatneutrale samenleving, elektrische aandrijving is een eerste stap. De voortschrijdende klimaatverandering verplicht ons snel te handelen. Innovatieve technologische toepassingen kunnen ons daarbij helpen.”

Samen sterker

Een statement dat best ambitieus klinkt uit de mond van een nieuwkomer. Lies Eeckman: “Ja, Polestar is een jong merk maar het kan bouwen op de expertise, technologie en ervaring van zijn aandeelhouders Volvo en Geely. Sinds 24 juni zijn we op de technologiebeurs Nasdaq genoteerd, wat ons zal helpen om onze groeiplannen te realiseren. We geloven in de kracht van een open ecosysteem en daarom werken we samen met partners die toonaangevend zijn in hun metier. Qua infotainment is dat bijvoorbeeld Google. Precies omdat wij een jong merk zonder voorgeschiedenis zijn, konden we met een schone lei beginnen en 100 procent focussen op onze corebusiness: puur elektrische wagens. Dat verklaart waarom Polestar razendsnel vooruitgaat en zo succesvol is.”

Met een autonomie tot 551 km en een snellaadvermogen tot 155 kW komt de Polestar 2 tegemoet aan de verwachtingen van de klant.

Meer transparantie

“Transparantie is erg belangrijk in dit geheel. Willen wij een auto bouwen met nul CO 2 -uitstoot, dan moeten wij alle emissies in onze toeleveringsketen opsporen en elimineren. Dat doen wij via onze Life Cycle Analysis (LCA) die aangeeft waar wij staan, van de origine over de supply chain tot de productie én het laden. Wij roepen de andere constructeurs op om te rapporteren op dezelfde transparante en uniforme manier. Van leveranciers tot retailers: iedereen moet meer en beter samenwerken om de klimaatverandering af te remmen. De overstap van conventionele naar innovatieve materialen is daarbij een must. Materialen vormen de spil van onze invloed op het milieu. Nog een laatste woord over de traceerbaarheid van de toeleveringsketen: die is essentieel om te garanderen dat de winning van mineralen ethisch correct gebeurt. Wij werken nu al samen met Circulor om risicomineralen te traceren via blockchaintechnologie.”

Elk jaar een nieuw model

Tot slot onthult Lies Eeckman dat Polestar van nu tot 2024 elk jaar één nieuw, volledig elektrisch model lanceert als aanvulling op de Polestar 2. De eerste nieuwkomer is de SUV Polestar 3 eind 2022, gevolgd door de SUV-coupé Polestar 4 (2023) en de vierdeurs GT Polestar 5 (2024). Vandaag speelt de elektrische fastback Polestar 2 de hoofdrol. Deze robuuste gezinswagen met puristisch design gebruikt gerecycleerde materialen en verbindt zo duurzaamheid met premium en luxe. Positief is ook de ervaring achter het stuur: een perfecte ergonomie, goed zittende stoelen en een groot tabletvormig scherm met eenvoudige bediening. Het interieur is opgebouwd uit duurzame, aangenaam aanvoelende materialen.

Voor modeljaar 2023 is de batterij nog verbeterd. Met een autonomie tot 551 kilometer en een snellaadvermogen tot 155 kW komt de Polestar 2 ruimschoots tegemoet aan de verwachtingen van de veeleisende klant. Software-updates worden over-the-air (OTA) uitgevoerd. Moet de wagen op onderhoud, dan wordt die thuis opgehaald en teruggebracht. Polestar streeft naar maximale klantentevredenheid. Lies Eeckman: “Kandidaat-kopers die vooraf een proefrit willen maken, kunnen online een afspraak vastleggen en de wagen ophalen in een van de Polestar Spaces. Daar kunnen zij ook terecht met hun vragen over elektrisch autorijden of de mogelijkheden van de Polestar 2. Onze medewerkers ter plekke zijn productspecialisten en geen verkopers. Bestellen kan alleen online.”

Polestar lanceert van nu tot 2024 elk jaar één nieuw, volledig elektrisch model als aanvulling op de Polestar 2.

Technische fiche Polestar 2

Gecombineerd stroomverbruik kWh/ 100 km:

* Long range Dual motor 19,5/20,3

* Long range Single motor 17,1/18,3

* Standard range Single motor: 17,1/ 18,0

Gemiddelde CO 2 -uitstoot: 0 g/km

Aandrijving: voorwiel of vierwiel

Maximaal vermogen: 165 tot 300 kW

Maximaal rijbereik (WLTP): 478 tot 554 km

Laadtijden:

64 kWh:

* 32 minuten (openbaar laadpunt, DC, 130 kW, 10-80%)

* 7 uur (laadpunt thuis, driefasig AC, 16A, 0-100%)

78 kWh:

* 35 minuten (openbaar laadpunt, DC, 155 kW, 10-80%)

* 8 uur (laadpunt thuis, driefasig AC, 16A, 0-100%)

Accutype/accucapaciteit: lithium-ion / 64 tot 78 kWh

Topsnelheid: 160 tot 205 km/u

Acceleratie 0-100 km/u: 4,7 tot 7,4 sec

Instapprijs: € 48.900

