MaxxTools via bol.com: “Zichtbaarheid is alles”

De Belgische onderneming MaxxTools verkoopt een brede waaier aan seizoensartikelen van haar eigen merken. Nu de tuinmeubelen achter de rug zijn, is het alweer stilaan tijd voor kerstverlichting en sfeervolle vuurkorven. De verkoop gebeurt rechtstreeks aan de klant, zonder dat er een groothandel of winkel aan te pas komt. Dankzij bol.com als voornaamste partner. Maar hoe bereik je 13 miljoen klanten tussen 50.000 andere aanbieders? “Zichtbaarheid is alles”, zegt zaakvoerder Jelle Palmans.

In volle containers komen de goederen van MaxxTools toe in het magazijn in Houthalen. De verkoop verloopt via de eigen webwinkel, maar toch vooral via online platformen als bol.com, die een veel groter klantenpotentieel bereiken. Zeker naar het jaareinde toe, als de omzetcijfers flink de hoogte in schieten. Dan is het kwestie om gezien te worden tussen de 50.000 andere partners.

Helemaal bovenaan

“Gezien worden, daar draait het om”, zegt zaakvoerder Jelle Palmans van MaxxTools. “Als mogelijke klanten ‘vuurschaal’ in het zoekvenster van bol.com tikken en ze krijgen jouw product bovenaan de lijst te zien, dan ben je het meest zichtbaar. Maar hoe kom je daar? Door van jouw vuurschaal een sponsored product te maken. Dankzij deze advertentietool van Adverteren via bol.com kan je zoekwoorden koppelen aan je artikelen. Zo kom je hoog in de zoekresultaten te staan, zelfs op plaats een of twee. Je betaalt per klik, maar hoe meer mensen doorklikken naar de advertentie, hoe vaker ze ook echt kopen.”

Om deze tool goed in te zetten, moet je dus weten welke zoekwoorden de klant gebruikt. Elke partner van bol.com vindt in zijn verkoopaccount een tool waarin hij ziet welke zoektermen het populairst zijn. “Hoeveel sponsor je een product? Dat is een delicate evenwichtsoefening. Hoe groter het duwtje je een product geeft, hoe hoger het waarschijnlijk in de lijst komt en hoe langer het er staat. Ik speel heel kort op de bal met het beschikbare sponsorbudget. Want het zou bijvoorbeeld jammer zijn als jouw product later op de dag naar een lagere plaats zakt, als je weet dat zo’n 40% van de kopers na 17 uur koopt.”

“Onze merken onder de aandacht”

Door Adverteren via bol.com in te zetten, weet Jelle Palmans dat de producten van MaxxTools heel zichtbaar zijn bij de juiste doelgroep. Om ook een ruimere doelgroep te bereiken, neemt de onderneming ook deel aan display advertising campagnes van bol.com. De producten van MaxxTools verschijnen dan op de banners van het online platform. “Dat brengt onze producten onder de aandacht bij mensen die niet specifiek naar onze artikelen zoeken. Dat is belangrijk voor seizoensartikelen en zo bouwen we ook aan de naambekendheid van onze merken.”

Black Friday, de bol 3-daagse, Solden. Tijdens deze campagnes kunnen klanten de beste deals sluiten via bol.com. Daar neemt Jelle graag aan deel. “Bol.com kiest zelfs uit ons assortiment welke producten het best aansluiten bij de promotiecampagne. Daarnaast kunnen we ook heel eenvoudig onze eigen promoties aanmaken. Met een rood kortingslabel val je des te meer op. Dus om onze verkoop nog harder te boosten, voeren we zo veel mogelijk promoties. Mensen zijn heel gevoelig voor promoprijzen.”

Denk aan de presentatie

Zoveel mogelijkheden om extra op te vallen tussen alle aanbieders, maar toch vindt Jelle Palmans een mooie presentatie van het product het allerbelangrijkste. “Met een duidelijke beschrijving en de juiste zoekwoorden. Gebruik meerdere synoniemen, zoals een magnetron en een microgolfoven. Want in Nederland gebruiken ze vaak andere woorden dan in Vlaanderen. Bol.com heeft ook hier handige tools voor. Zorg voor mooie foto’s met een witte achtergrond, met uitvergrote details en afmetingen erbij. Vergeet ook geen sfeerbeelden.”

“Wil je dat allemaal liever zelf niet doen? Kost het je te veel tijd? Dan besteed je dat werkje uit zodat jij je kan focussen op waar je goed in bent. Je kunt dan rekenen op een gespecialiseerde agency die je helpt bij het opzetten en optimaliseren van advertentiecampagnes.” Op het Partnerplatform vindt elke verkooppartner een lijst met gespecialiseerde professionals, en welke van deze agencies een speciaal ‘advertising certified’-label hebben gekregen van bol.com.

Tien tips om op te vallen

Maxence Vercruysse deed drie jaar lang ervaring op als deskundige e-commerce bij bol.com. Vandaag helpt hij met zijn team van Merkado Agency bedrijven, merken en handelaars om hun producten uit te stallen en te verkopen via de grootste etalages ter wereld: de online marktplaatsen in heel Europa. Hoe zorg je dat jouw product er opvalt? Met zijn tien tips.

1. Een strakke basis

“Titel, foto’s en omschrijvingen van je producten zijn het allerbelangrijkst. Als je afwijkt van de regels die op het platform gelden, haakt de klant al snel af. Want dan lijk je onbetrouwbaar. Voor je titelopbouw verifieer je best welke zoekwoorden het goed doen, bol.com heeft er een handige tool voor.”

2. Goede reviews

“Goede reviews scheppen vertrouwen. Vraag daarom een klant steeds een review na te laten. Een latere levering of andere tegenvaller? Los het euvel zo snel en zo vriendelijk mogelijk op. Dat triggert de klant alsnog een goede review te schrijven.”

3. Het juiste moment

“Je kan een nieuw artikel in de spotlights zetten, maar meer views leiden niet altijd naar meer conversies. Push artikelen die het wél goed doen wat extra met Adverteren via bol.com. Zo boost je de verkoop nog meer. En denk eraan: mensen kopen het meest tussen 17.00 en 22.00 uur. Op dat moment wil je het hoogst op de pagina staan.”

4. Doe mee met campagnes

“De kerstperiode, Black Friday, Solden. Tijdens deze campagnes van bol.com zijn er heel veel bezoekers. Het geknipte moment om je product in de spotlight te zetten en je verkoop te pushen. Je kan ook zelf promoties organiseren. Dat rode kortingscijfer springt in het oog.”

5. Strakke levertijd

“Met een levertijd van één dag is de gemiddelde conversie tussen 7% en 8%. Heb je een levertijd van een week, dan daalt dat naar 1% tot 2%. Laat bol.com je helpen bij de logistieke afhandeling. Hun aanbod is heel interessant.”

6. Synchroniseer

“Schakel een integrator in: een programma dat jouw aanbod op verschillende platformen tegelijk synchroniseert. De prijs, stock, bestellingen en de content van je producten kan je zo volledig automatiseren.”

7. Altijd de juiste prijs

“Automatiseer je prijszetting met een repricer. Zulk programma past jouw prijzen aan aan wat de concurrentie doet, tussen het door jou gekozen prijzenvork. Dit is minder interessant als je je eigen merk verkoopt, aangezien je daar vaak geen concurrentie hebt – tenzij je afnemers het ook verkopen.”

8. Volumekortingen en bundels

“Een groter volume beperkt de leverkosten. Of maak een bundel van verschillende producten die het samen goed doen, en zet het in de markt onder een nieuwe unieke EAN-code (European Article Number) voor. Zo heb je een aanbod dat niemand anders heeft.”

9. Registreer je merk

“Laat je registreren als merkhouder van je eigen merk. Zo ben je niet afhankelijk van afnemers die jouw product misschien niet altijd naar jouw zin aanprijzen. Jij bepaalt als merkhouder hoe jouw product wordt geafficheerd.”

10. De markt

“Bol.com is in de Benelux dé juiste keuze. Maar andere landen hebben andere marktleiders. Dus zoek telkens uit welke marktplaats het meest interessant is voor jouw product.”

