“China boekte vorige week een diplomatieke overwinning door met Iran en Saudi-Arabië een gezamenlijke verklaring goed te keuren. Teheran en Riyad spraken af om de diplomatieke relaties te herstellen en elkaars soevereiniteit te respecteren. De verklaring toont dat China’s invloed in de regio groeit. Maar ze heeft helaas weinig impact op de meest cruciale kwesties: het kernwapenprogramma van Iran en het conflict met Israël.

Het laatste rapport van het Agentschap voor Kernenergie laat er geen twijfel over bestaan: Iran bezit nu een kleine hoeveelheid uranium die bijna voldoende verrijkt is om er kernwapens mee te maken. Voor een kernbom moet dat uranium 90 procent verrijkt zijn, Iran haalt nu 83,7 procent.

Tezelfdertijd boekt Iran vooruitgang op het gebied van andere voorwaarden om een kernmacht te worden. Over het hele land blijft het gevoelige installaties verstevigen en raketlanceerinrichtingen verstoppen in tunnels. Iran toont de wereld ook dat het doeltreffendere raketten in gebruik heeft. Vorig jaar alleen al testte het 100 ballistische raketten. Het recentste type zou volgens Teheran in staat zijn om acht keer sneller dan het geluid bewegende doelen te treffen.

Als Iran in staat is om zulke nauwkeurige tuigen te bouwen, dan heeft het de kennis in huis om mogelijke kernraketten doeltreffend te maken en beter bestand tegen luchtverdediging van de vijand. Voorts zet Iran zwaar in op zijn eigen luchtverdediging om tegenaanvallen met gevechtsvliegtuigen of raketten te ontmoedigen.

Hierbij wordt vooral naar Israël gekeken. Eerste minister Benjamin Netanyahu waarschuwde vorige week opnieuw voor een ‘verschrikkelijke oorlog’ als Iran kernwapens zou ontwikkelen. De vraag is of hij die dreiging hard kan maken. De voorbije jaren werkte Tel Aviv samen met Arabische landen om front te vormen tegen het kernwapenprogramma en diplomatieke ruimte te scheppen voor een eventuele preventieve aanval. De schuchtere toenadering tussen Iran en Saudi- Arabië gaat daar enigszins tegenin.

De verklaring brengt de regio dus niet dichter bij vrede. Saudi- Arabië heeft het document en de samenwerking met China alvast aangegrepen als hefboom om van de Amerikanen meer steun los te weken: veiligheidsgaranties en steun voor een eigen nucleair programma. De Amerikanen bevinden zich daarbij in een onmogelijke positie. Gaan ze niet in op de verzuchting van Riyad, dan drijven ze het land in de armen van China. Doen ze dat wel, dan zal de nucleaire wedloop in het Midden-Oosten versnellen.