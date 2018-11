De strijd om een ecologisch boeketje: 'Het zuiden is ongelooflijk vervuild door de bloemenindustrie'

'De klassieke bloemenindrustrie brengt vandaag schade toe aan mens en milieu, zowel hier als in het Zuiden. Dat klopt toch niet?', vraagt Paulien Verhaest zich af op de website van Blommm, haar eigen ecobloemenzaak. De Gentse onderneemster laat haar boeketten leveren door fietskoeriers en houdt de prijzen van haar biologisch gekweekte bloemen betaalbaar.

Op die manier wil Verhaest een alternatief bieden voor de vervuilende bloemenindustrie, want de weg van het tuiltje bloemen op uw kast loopt zelden over rozen. 'Bloemen zijn een natuurlijk product en toch worden ze zodanig behandeld en bespoten dat er niets natuurlijks meer aan is', zegt Verhaest, die zich ook vragen stelt bij hoe die bloemen tot bij de westerse consument geraken.

'De controle op pesticiden daar is ook gewoon nihil. Er wordt drinkwater gebruikt voor de bloemenoogst, en dat vloeit dan ook nog eens vervuild terug in de plaatselijke meren. Bepaalde gebieden in het zuiden zijn dus ongelooflijk vervuild door de bloemenindustrie. Dat is echt een industrie, gewoon te voldoen aan de vraag naar mooie boekjetjes.'

