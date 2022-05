Wit-Rusland voert doodstraf in voor poging tot ’terrorisme’

Wit-Rusland heeft de doodstraf ingevoerd voor wie een aanslag voorbereidt of een ‘poging tot terreurdaad’ heeft ondernomen. Dat staat in een decreet dat woensdag is gepubliceerd, en waarover de Russische staatspersagentschappen berichten.

Het decreet lijkt gericht te zijn tegen talrijke militanten van de oppositie, onder wie de verbannen leidster Svetlana Tichanovskaja. ‘De Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko heeft de wet getekend die de mogelijkheid voorziet van de doodstraf voor een poging tot een daad van terrorisme’, aldus het Russische staatsnieuwsagentschap Ria Novosti.

Tot op heden bestond de doodstraf enkel voor wie zo’n terreurdaad had gepleegd. Wit-Rusland, bondgenoot van Rusland, is het laatste land in Europa dat nog de doodstraf uitvoert. Het land schiet veroordeelden dood.