Was het vroege christendom een mysteriecultus?

Was Jesus Christ een superstar? Of was hij één van de vele supersterren uit zijn tijd en werkte de christelijke promomachine in de begineeuwen van onze jaartelling net wat beter, waardoor het christendom zich verspreidde? Godsdiensthistorica dr. Annelies Lannoy, van de UGent, zocht uit of het vroege christendom om geheime mysteriecultus was.