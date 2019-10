Waarom beelden van bosbranden niet de urgentie van de klimaatnoodtoestand tonen

Hoe breng je een abstract en langetermijnprobleem als klimaatverandering het best in beeld? Alleszins niet met een brandend Amazonewoud of een smeltende gletsjer, zo blijkt uit onderzoek.

Bosbranden in het Amazonewoud © Reuters

De huidige manier waarop de media de menselijke impact van de klimaatverandering afbeelden, schiet te kort, vindt Climate Outreach, een Britse onderzoeks- en adviesorganisatie over klimaatverandering. Met hun database Climate Visuals wil ze de media stimuleren om een meer diverse beeldtaal te gebruiken om zo mensen tot bewuste gedragsverandering aan te zetten.

