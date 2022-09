In WetenSNAP krijgt je een eenvoudig antwoord op die vraag in 90 seconden, geen vakterminologie, geen moeilijke woorden. Vandaag heeft bioloog Iris Stiers (VUB) het over planten en dieren die van nature niet in België voorkomen, maar door de mens bewust of onbewust werden meegebracht en hier nu wel vrij in de natuur leven.