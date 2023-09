Orka’s, dolfijnen en walvissen raken steeds vaker de weg kwijt en komen in rivieren in het binnenland terecht. Of ze stranden, soms dood, soms levend aan de kust. Wat is er aan de hand met al die dieren? Prof Pieter Cornillie is morfoloog aan de UGent en toont ons in het Gentse morfologiemuseum wat er allemaal mis kan gaan met het oriëntatievermogen van deze dieren.