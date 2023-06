Waarom is snurken niet om te lachen?

Heeft u al eens naast een snurker gelegen? En dan bedoel ik echt van die drilboren naast je oor. Of wie weet bent u zelf een snurker? Kan best. Want er is sprake van een ware snurk-pandemie. Dat zegt tandarts en expert in orale fysiologie Miche De Meyer van de VUB.



