Waar komt die laag ijs over Antarctica vandaan?

Antarctica is bijna volledig bedekt met een gigantische ijskap en is daarmee helemaal anders dan de andere continenten. Het is het koudste continent op aarde. Geen mens kan en mag er blijven wonen. Er zitten alleen een paar wetenschappers in speciale stations voor onderzoek. En wat die daar allemaal doen, daar heeft glacioloog Jonas Van Breedam heel wat inside information over.



