Waar denk jij aan als je ‘de middeleeuwen’ hoort? Wellicht denk je aan hongersnood en kruistochten, of aan kastelen en ridders. Maar je denkt vast niet aan sterke vrouwen, aandacht voor gender en seksuele geaardheid. Toch waren ook dat thema’s waar de middeleeuwers zich mee bezighielden. Hoe dat zit komt historicus Steven Vanderputten (UGent) vertellen in deze podcast die past in een reeks uitzendingen van de Universiteit van Vlaanderen over Het verhaal van Vlaanderen.



