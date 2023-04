Podcast: hoe klinkt spijkerschrift?

Het spijkerschrift, werd dat niet enkel geschreven? Toch niet. En ook al denk je dat je niet geïnteresseerd bent in een geschrift dat intussen al lang niet meer gebruikt wordt, toch zal je versteld staan hoe snel je aan de lippen van prof. dr. Katrien De Graef hangt. Deze assyrioloog of spijkerschriftkundige van de UGent opent de deur naar een nieuwe (nu ja, heel oude) wereld vol kleitabletten, liefde en intriges. Welkom in het Babylonië van de 2e eeuw voor Christus, in deze podcast met Sven Speybrouck en Koen Fillet.



