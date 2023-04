Kunnen we gletsjers redden door ze in te pakken met dekens?

Gletsjers over de hele wereld smelten aan een gigantisch tempo door de klimaatopwarming. Daardoor zal de zeespiegel een heel pak stijgen, tot wel 2 meter in 2300. Daarom zijn een paar glaciologen – dat zijn wetenschappers die gletsjers en ijs bestuderen – op het idee gekomen om gletsjers in te pakken met doeken, tegen het smelten. Hoe dat precies werkt, of het überhaupt wel haalbaar is en of er misschien betere ideeën zijn, daarover laat glacioloog Lander Van Tricht (VUB) zijn licht schijnen in deze video.