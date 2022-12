Sommige dino’s waren gigantisch – 25 keer zo groot als olifanten. De gemiddelde mens wordt ook elk jaar groter. Is het dan een kwestie van tijd (een paar honderd miljoen jaar voor mensen zo groot zijn als dino’s? Dr. Koen Stein is paleontoloog aan de VUB. In het Museum voor Natuurwetenschappen liet hij ons zien waarom dino’s zo groot konden worden en het ons wat méér moeite dan tijd en wat extra boterhammen zal kosten.