Wetenschappers merkten op dat in het broedseizoen van pinguïns 25% van de koppels twee twee mannetjes zijn. Wat betekent dat? Vergissen ze zich? Zijn ze echt verliefd en zijn ze homoseksueel? Wetenschappers zijn er nog niet helemaal over uit. Prof. dr. Pieter Adriaens is wetenschapsfilosoof aan de KU Leuven en vertelt ons waarom die vraag überhaupt belangrijk is.