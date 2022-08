Vroeger had elke politieke strekking zijn eigen krant en radiostation. Dat is intussen ver verleden tijd, of dat lijkt toch zo. Want brengt de intrede van het internet ons niet langzaamaan terug naar die verzuiling? Is dat echt het geval? En hoe kan je daar als nieuwsconsument mee omgaan? Media-onderzoeker Jonathan Hendrickx (VUB) zocht het voor je uit.