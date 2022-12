Reuzentomaten, extra zoete aardbeien, droogteresistente bananenplanten,… Het kan in theorie allemaal dankzij CRISPR-Cas, een techniek waarmee wetenschappers het DNA van planten en dieren kunnen aanpassen. Plantgenetici zoals Ramon de Koning (VUB) zijn er ook in praktijk mee bezig. We bezochten hem in de serres op het dak van de VUB waar hij kidneybonene kweekt waar je geen windjes van moet laten.