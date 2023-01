Waarom heeft ons heelal wat weg van een rozijnenbrood? Waarom was de oerknal geen echte knal? En hoe kan je terugkijken in de tijd? Kennismaker en kosmoloog Thomas Hertog was 20 jaar lang vertrouweling van de wereldberoemde Stephen Hawking. Nu neemt hij ons mee op een reis naar het begin van ons heelal en zelfs naar het begin van onze tijd.