Algen, al wie een visbokaal of vijver heeft kan erop sakkeren, maar dat doe je na het zien van deze video nooit meer. Want algen zijn geweldig, en zeker de kiezelwieren, ook wel diatomeeën genoemd. Meer uitleg daarover krijg je in deze video van de Universiteit van Vlaanderen, door expert Bart Van de Vijver, van de UAntwerpen.